17-årig mand overraskede to piger: Havde bukserne nede omkring knæene

En ung mand havde trukket bukserne ned om knæene og rørte ved sine kønsdele foran to 14-årige piger på stisystemet mellem Lundegårdsskolen og Tinggårdsparken.

Søndag aften klokken 21.12 anmeldte moderen til en af de 14-årig pige, at datteren og en veninde kort forinden havde været udsat for blufærdighedskrænkelse af en ung mand på et stisystem ved golfbanen i Tune.

Politiet kørte til stedet, hvor pigen og veninden blev afhørt til sagen, mens pigens mor var til stede.

De to 14-årige piger havde mødt den unge mand ved søen, hvor han havde fulgt efter dem. På stisystemet imellem Lundegårdsskolen og Tinggårdsparken havde den unge mand talt til pigerne, som var blev utrygge, så de gik ind på Lundegårdsskolen for at aflede den unge mand.

Da pigerne kom ud på stisystemet igen, mødte de den unge mand igen, hvor han stod med bukserne om knæene.