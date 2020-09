- Jeg slapper af med golf i fritiden. Jeg synes det er vigtigt at lave helt almindelige hverdagsting også. Jeg har nogle få gode venner, som jeg kan tale dybere med om fx matematik. Jeg passer på ikke at være distanceret og mærkelig, eller at leve i min egen matematik verden, siger Hans. Pressefoto: Carina Leth

16-årig har evnerne til at komme direkte på Universitetet

Sydkysten - 28. september 2020 kl. 11:11 Kontakt redaktionen

Hans Andersen fra Greve er en sprudlende ung mand på 16, der ikke vil spilde tiden. Fra Hf og VUC Roskilde har han realkompetencebeviser i engelsk, fysik og matematik, som gør, at han kan blive optaget direkte på Universitetet. Han drømmer om at blive ingeniør og have egen virksomhed i USA.

Allerede i 7. klasse var der ikke tvivl om det store intellekt hos Hans, og han sprang 8. klasse over og gik direkte i 9. klasse.

- Det gik over al forventning i 9. klasse. Det var lidt et forsøg og det vigtigste var, at jeg faldt til socialt også. Jeg oplevede i 9. klasse, at det var rart for mig at kunne dele mine interesser med ligesindede. Hvis man har noget at byde ind med er det de færreste, der ikke bliver accepteret, siger Hans.

Efter grundskolen startede Hans Andersen på Gymnasiet, men det var ikke lige sagen for den utålmodige unge mand.

- Jeg kunne slet ikke forholde mig til 3 års ventetid, som det er i mine øjne, fordi der er mange fag, som jeg ikke har brug for. Dansk og latin er ikke lige mig. Jeg vil gerne direkte ind på min drømmeuddannelse; IT og økonomi på DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Jeg kontaktede DTU og fandt frem til, at jeg kunne blive optaget, hvis jeg viste dem bevis for B niveau i engelsk og fysik, samt A niveau i matematik, fortæller Hans.

På Hf og VUC Roskilde kunne Hans Andersen få bevis for sine kompetencer i fagene.

Matematiklærer Jakob Gudmandsen var slet ikke i tvivl om Hans Andersens talent og store potentiale, da han vurderede ham i matematik A.

- Hans mødte op uden lommeregner og computer, og kunne svare rigtigt på alt og redegjorde for det hele. Mellemregningerne var i hovedet. Jeg er dybt imponeret, siger Jakob Gudmandsen.

Med sine tre realkompetencebeviser i hus venter Hans Andersen blot på svar fra DTU. De vil forhåbentlig gerne optage ham, fordi han har niveauet og evnerne. Der er pt. optaget ca. 40 studerende og fra tidligere år ved DTU, at nogle falder fra og så bliver pladsen forhåbentlig tilbudt til Hans.

- Imens jeg venter på en plads er jeg selvstuderende. Jeg har købt de fire bøger der hører til 1. semester og er begyndt at læse selv. Jeg står op hver dag kl. 7 og har et mål for dagen: Jeg skal have læst 100 sider. Når jeg så pludselig bliver optaget er jeg ikke helt bagud vil jeg mene, griner Hans.

Egen virksomhed i USA

Hans Andersen har altid vidst, at han ville være ingeniør. Hans store passion er at løse problemer og optimere menneskers hverdag med teknologi og IT løsninger.

- Drømmen er egen virksomhed i USA. Der skal ske noget - jeg vil gerne flytte noget. De store forbilleder er bl.a. Bill Gates og Steve Jobs. Jeg vil gerne arbejde med IT teknologi og programmering. Men jeg ønsker at styre processen og have overblikket. Jeg er ikke glad for chefer, måske fordi jeg hader at være tvunget til noget. Jeg mister interessen og motivationen, hvis jeg ikke kan se formålet, fortæller Hans med et stort smil.

Er han så aldrig en almindelig doven teenager? Det påstår han selv, at han er, hvis han ikke kan se formålet med ting. Det er dog imponerende, at han i dag har cyklet 21 km fra Greve til Roskilde for et interview.

- Jeg gad ikke tage bussen, så skal man jo have mundbind på og i øvrigt kører bussen en omvej. Så der var alle mulige gode grunde til at cykle i dag, griner Hans, som også lige skal cykle de 21 km retur igen.

En realkompetencevurdering er en slags eksamen, hvor læreren stiller dig en række opgaver og du skal bevise, at du har kompetencerne i faget og på det relevante niveau.