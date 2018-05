Se billedserie Der skal de kommende måneder etableres 140 parkeringspladser langs med Solrød Byvej. Ud mod Solrød Strandvej er der i dag nogle få pladser. Allerede til juni håber kommunen, at projektet med at gøre Solrød Byvej til ensporet er færdiggjort, og at de 140 pladser vil stå klar til brug.

140 nye p-pladser på vej

Sydkysten - 29. maj 2018 kl. 15:44 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Solrød besluttede på seneste møde at afsætte 745.000 kroner til etablering af cirka 140 p-pladser på Solrød Byvej. Hvis planen holder, vil de nye p-pladser stå klar til brug i midten af juni.

En sidegevinst er, at med etableringen af parkeringspladserne i indersporet på Solrød Byvej, bliver den ensporet, og det vil være med til at øge trafiksikkerheden.

Beslutningen om at etablere de nye p-pladser er taget på baggrund af en henvendelse fra Solrød Center, som tog kontakt til kommunen med et ønske om at etablere et forsøg med tidsbegrænset, gratis parkering på udvalgte p-pladser i Solrød Center.

Centerforeningen var nervøse for, at de få parkeringsmuligheder er skyld i, at mange kører andre steder hen at handle, og at de mange parkeringspladser tæt ved centeret bruges som langtidsparkering for pendlerne.

Nu er der så i en toårig periode indført 3-timers parkering på en del af pladserne, og der kommer snart flere parkeringspladser til pendlerne langs Solrød Byvej.

Den toårige forsøgsordning med 3 timers parkeringszone på 245 ud af cirka 670 gratis p-pladser i Solrød Center træder i kraft den 11. juni, hvor parkerede biler de første 14 dage får en slip i vinduet om de nye regler. For at sikre alternative p-pladser til de pendlere, der i dag benytter Solrød Center til parkering, arbejder Solrød Kommune på at nå at etablere de cirka 140 nye p-pladser, så de er klar til den dato, hvor forsøgsordningen med den tidsbegrænsede parkering træder i kraft.

Velfungerende handelsliv Ved behandlingen af sagen i byrådet, hvor der var opbakning til etableringen af de nye p-pladser fra alle byrådsmedlemmerne, var Lene Stevnhoved fra Venstre den første til at tage ordet og give parkeringssituationen i Solrød nogle ord med på vejen.

- Udviklingen af Solrød Center er et fokus for Venstre, vi ønsker gode rammer for at drive virksomhed, øget aktivitet og understøtte liv i centret. Ordnede parkeringsforhold er en forudsætning for et velfungerende handelsliv i Solrød Center. Det skal være muligt at komme af med sin bil, når man skal ned at handle, til lægen, på apoteket, til frisøren. Det samme gælder også, når man skal på job og videre med tog. Restriktionerne med tidsbegrænset parkering i centeret kan ikke stå alene, hvis der ikke er plads nok til pendlere, sagde Lene Stevnhoved og fortsatte:

- Det her projekt har så den sidegevinst, at ombygningen af Solrød Byvej giver mulighed for at forbedre trafiksikkerheden. Konkret er der tale om, at der bliver fremrykket nogle tiltag fra trafikplanen fra 2016 til 2020, således at der bliver taget hånd om de problematiske udkørselsforhold, der er i krydset rådhuset/Akacieparken ved udkørsel til Solrød Byvej og fra den anden side fra Strandgårds Alle, sagde hun.

Lene Stevnshoved forklarede, at i gennemsnit krydser cirka 2.500 køretøjer hinanden i krydset, og det er kun fra rådhussiden, og de to vejbaner kan opleves lidt uoverskuelige for nogle bilister.

Motorvej forsvinder Den oplevelse havde De Konservatives Hans Odder (K) også.

- Jeg er helt enig i, at vi får løst nogle trafikale problemer, og så får vi fjernet et stykke umotiveret motorvej midt i byen. Det sætter jeg personligt stor pris på, at vi får lavet nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger, samtidig med at Solrød Byvej får et kvalitetsløft også visuelt, sagde han.

Evaluering af forsøg Forsøget med tidsbegrænsning skal nu løbe i to år, og derefter evalueres det. Bo Nygaard Larsen fra Det Radikale Venstre, der også bakkede fuldt og helt op om de nye p-pladser, var dog usikker på, hvorfor der skal være en to år lang forsøgsordning

- Nu har vi en forsøgsperiode. Hvad er det, man vil forsøge, og hvad er det, man vil undersøge. Vil vi undersøge, hvor bilerne rent faktisk kommer fra. Det er det, jeg savner, og jeg er bange for, at vi stadigvæk kommer til at lade vores egne pendlere i stikken. Når der skal evalueres, så er det vigtigt at se på, hvor pendlerne kommer fra, så vi får et overblik over, om de kommer her fra kommunen eller udefra, understregede han.

Borgmester Niels Hörup (V) sagde afslutningsvis, at når forsøget skulle evalueres, så ville man se på, om forsøget har haft den effekt, som er hensigten. Kan handlende komme til, og fungerer det tilfredsstillende i det hele taget i et trafikalt knudepunkt, som det er, hvor 80 procent af borgerne pendler ud, og mange bruger offentlig transport.