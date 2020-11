Se billedserie Leif Rexen, som var en del af panelet, der tog stilling til de forskellige indstillinger til iværksætterprisen, iværksætter Jeppe Krat og borgmester Pernille Beckmann her ved overrækkelsen af prisen. Foto: Anett Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: 14-årig vinder iværksætterpris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

14-årig vinder iværksætterpris

Sydkysten - 30. november 2020 kl. 13:57 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

14-årige Jeppe Krat fra Greve, som er indehaver af NaviTools ApS, vinder Greve Iværksætterpris, som uddeles for første gang.

Jeppe Krat, som bruger meget af fritiden på sejlsport, er også meget iderig, og tre gange har han opnået fine placeringer ved "Unge Forskere". Nu er han gået skridtet videre og under coronanedlukningen i maj etablerede han eget firma. Firmaet NaviTools drives fra værelset hjemme i privaten, og det var også her, at borgmester Pernille Beckmann (V) og adm. direktør Leif Rexen fra RTM A/S kiggede forbi med statuette, diplom og blomster til den unge iværksætter.

Begejstringen fra Leif Rexens side over unge Jeppe Krats drive var stor, og han havde også en kæmpe buket verbale roser med til Jeppe, som han mener er lavet af et særligt stof.

- Du anerkendes med iværksætterprisen for etableringen af NaviTools og udviklingen af et unikt 3D-printet undervisningsmateriale til sejlere, der fokuserer på navigationsundervisning, og som allerede i stiftelsesåret har høstet anerkendelse og efterspørgsel. Du har skabt et brand med et navn, der er spot on. Det er godt gået, det er godt tænkt, og jeg må sige, at du er skruet særligt sammen, sagde Leif Rexen ved overrækkelsen til Jeppe, som blev super glad for prisen, der nu får en plads på hylden i værelset sammen med de mange pokaler, som Jeppe har vundet indenfor sejlsport og "unge forskere".

Jeppe fortæller gerne og med stor glæde og masser af engagement om ideer og firmaet, men det foregår på en meget beskeden måde.

Navigeringsværktøj

- Da skolen var lukket ned under corona, så var der ikke så meget at tage sig til. Så kom jeg på ideen om at printe og sælge udstyr til sejlundervisning. Det lå lige for at kalde firmaet for NaviTools, da det er navigeringsværktøj, som jeg sælger. Det er miniaturemodeller af de forskellige sømærker og bøjer, som man finder i de danske farvande, forklarer Jeppe og uddyber:

- Jeg sejler flere gange om ugen, og jeg tænker næsten altid på, hvordan ting kan gøres nemmere både for mig og for andre. Derfor fik jeg ideen til på en praktisk måde at lære "færdselsreglerne" på havet, så man kan lege reglerne på havet ind med miniaturemodellerne. F.eks. hvis jeg sejler rundt om den bøje, så betyder det sådan, hvad nu - hvis der er flere bøjer og så videre. Når man kan se det visuelt på samme tid, hvor man får forklaret reglerne, så husker man det bedre, fortæller Jeppe, som sælger produkterne via hjemmeside og facebook.

Salget er til sejlerskoler, som bruger det i undervisningen, og til private sejlere, og efterspørgslen har allerede været meget stor.

Jeppe tænker ikke så meget over, hvad det betyder at have eget firma i en alder af bare 14 år, men han synes, det er et godt fritidsjob, som passer perfekt, når der skal være plads til lektier og den store fritidsinteresse, hvor han sejler mange gange om ugen. Jeppe går i 9. klasse på Krogårdskolen.

- Jeg kan sætte printeren i gang med at producere figurer, når jeg tager ned i SKB (Sejlklubben Køge Bugt), og når jeg så vender hjem igen, så er figurerne klar til at blive pakket og sendt, fortæller han, som også er så heldig, at både søster og forældre er gode til at hjælpe med en lang række af de praktiske ting med firmaet.

Jeppe har ikke nogen fiks og færdig plan for, hvad han vil med NaviTools. Han synes, det er spændende, og det har lært ham at tegne og designe komponenter i et 3D-program.Navigationsværktøjet er ikke noget, man lige fikser på fem minutter. For at finde frem til den rigtige miniaturemodel for en bøje, så har der i hvert fald nok været 20, der ikke kunne bruges eller som lige manglede en detalje for at være helt rigtig, fortæller Jeppe, som hele tiden arbejder med at udvikle, gøre produkterne bedre og så selvfølgelig at få nye ideer.