14 Ishøj-borgere og 13 Vallensbæk-borgere er smittet med covid-19 den seneste uge

Sydkysten - 07. september 2020

Ishøj Kommune er med 14 nysmittede og Vallensbæk Kommune er med 13 nye smittede blandt de 17 kommuner, primært i hovedstadsområdet, som nu er over sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Ishøj er på 61,2 tilfælde per 100.000 indbyggere, mens Vallensbæk ligger på 78,5, men da der er langt færre end 100.000 indbyggere i de to kommuner, er det reelle antal smittede på 14. Smittetallene er generelt stigende på landsplan.

Kommunerne er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som ikke ser tendenser i de aktuelle smittetal, der kræver en særlig målrettet indsats i fx et bestemt geografisk område i Ishøj.

- Vi sørger dog for at opretholde den løbende kontakt, vi har med NEXT, da smittetallene stiger hos de unge på landsplan. Det kan vi også se i Ishøj, hvor halvdelen af de nysmittede er mellem 15 og 25 år. Derfor vil vi overveje, om vi sammen med NEXT kan gøre mere for at informere de unge, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

I Vallensbæk opfordrer borgmesteren i en Facebook-video til at huske retningslinjerne.

- Vi fastholder den gode hygiejne og rengøring på vores institutioner - alle de steder, hvor vi har med mennesker at gøre. Husk at holde afstand og god håndhygiejne - også når I samles i hjemmet, i fritiden og i supermarkedet. Smitten rammer bredt i hele kommunen og ikke i bestemte områder eller hos bestemte målgrupper. Og derfor laver vi en bred indsats for at kommunikere ud, hvordan vi passer på hinanden, lyder det blandt andet fra Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K) i en Facebookvideo.

Ishøj Kommune vil også fortsætte med den teststrategi, som indtil videre har givet gode resultater med mange testede. Siden juni har kommunen i tre omgange haft besøg af Region Hovedstadens mobile testcenter på flere forskellige lokationer. I denne og i næste uge kommer det mobile testcenter igen på besøg fire forskellige steder i kommunen.

- Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt at blive testet, og jeg vil opfordre borgerne til at benytte muligheden. På den måde kan vi øge sandsynligheden for, at eventuelle smittekæder bliver opdaget og bremset i tide, siger borgmester Ole Bjørstorp, som oplever, at der fortsat også er behov for at minde om de generelle råd for at undgå coronasmitte.

- Synligheden af de mobile testcentre kan ligesom mundbind i offentlig transport være en god måde at minde os alle sammen om, at coronavirus stadig er her. Der er fortsat behov for, at vi husker de generelle råd om ikke at give hånd eller kramme, men at holde afstand, vaske hænder og spritte kontaktflader af, når vi er flere samlet, fx i fitnesscentre eller i vores foreningsliv, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Fakta om besøget af det mobile testcenter i Ishøj

o Tirsdag den 8. september kl. 10-16: Ishøj Kulturhus/Mevlana moské (Industriskellet 4)

o Onsdag den 9. september kl. 10 - 16: Ishøj Kulturhus/Mevlana moské (Industriskellet 4)

o Torsdag den 10. september kl. 10 - 16: Den pakistanske forening (Industrivangen 10)

o Fredag den 11. september kl. 9-12: Det gule hus (Kun for udsatte borgere) (Vildtbanevej 4)

o Mandag-søndag den 14.-20. september kl. 10-16: Kulturium Musikteater i Ishøj By Center (Ishøj Østergade 28)

