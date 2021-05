Renovering af Strandskolen er Greve Kommunes største renoverings- og tilbygningsprojekt for tiden. Pressefoto: Greve Kommune

139 millioner kroner er klar til Strandskolens renovering

På seneste byrådsmøde mandag nikkede byrådet til, at hele anlægsbevillingen på 138.958 millioner kroner til projektet bliver frigivet.

- Det er et enormt beløb, som er afsat. Jeg glæder mig utrolig meget til at pengene bliver til lækre kvalitetsmaterialer og bæredygtige løsninger, siger borgmester Pernille Beckmann.

I sensommeren begynder håndværkerne på den ambitiøse renovering af Strandskolen. Desuden skal der bygges en ekstra tilbygning, som bliver ny indgang til hele skolen. Tilbygningen forbinder skolens bygninger og bliver en slags skoletorv - et mødested for elever og lærere.

Strandskolens renovering er det største projekt i Greve Kommune for tiden, og det kommer til at vare nogle år. Men resultatet er værd af vente på, lover borgmesteren.

- Elever og medarbejdere får optimale rammer for trivsel, læring og arbejdsglæde. Og lokalsamfundet kan se frem til at bruge bygningerne uden for skoletid til foreningsliv og arrangementer, siger Pernille Beckmann.