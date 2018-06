13-årig Solrød-dreng imponerer stort

- Men det, jeg er allermest stolt over, er, at jeg er blevet kåret til årets U13-spiller på Sjælland. Det er en pris, der både gives for sportslige resultater og for den person, man er. Så den er jeg ret glad for. Med prisen som årets talent i SSB har det været en ret god sæson, fortsætter Jonathan Melgaard videre.