127.624 gange ringede borgere til vestegnens politi

Det svarer til, at næsten hver tredje borger i politikredsen ringede til Servicecentret i Københavns Vestegns Politi.

70 procent - eller 115.000 opkald - blev besvaret under halvandet minut.

- Vi bliver spurgt om alt muligt og gør vores bedste for at finde svar, vejlede og hjælpe godt på vej. En borger kan være følelsesmæssigt påvirket, så det er vigtigt, vi håndterer det empatisk og professionelt. I det hele taget skal vi være parate til lidt af hvert, for hvert opkald er sit eget og kræver sin egen konkrete håndtering, siger politikommissær Heidi Lis Poulsen, leder af Servicecentret.