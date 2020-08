Se billedserie Søren Kokholm Hansen fra Mosede i Greve er vild med sko. I en alder af bare 11 år har han åbnet virksomheden skotossen.dk. Foto: Kim Rasmussen

11-årig har startet egen virksomhed: Søren er helt tosset med sko

11-årige Søren Kokholm Hansen har åbnet skotossen.dk i Greve, hvor han rengør, vasker og pudser sko.

Søren er helt tosset med sko, sneakers og fodboldstøvler, og sportsforretninger og skobutikker trækker som en magnet i Søren. Men nye sko i de rigtige mærker koster for det meste kassen, så derfor tilbød Søren at hjælpe med de huslige pligter i hjemmet på Højdevej 48 i Mosede.

- Jeg ville gerne tjene nogle lommepenge, for jeg forstår godt, at min mor og far ikke bare vil betale så mange penge for nogle sko i bestemte mærker eller fordi jeg gerne vil have et ekstra par sko, når der ellers står flere på skohylden. Så jeg aftalte med min mor og far, at jeg f.eks. kunne tømme opvaskemaskine og dække bord, men det var lidt kedeligt, sukker Søren, som hurtigt løb sur i de huslige pligter, og det gled ud i sandet. Det betød så også, at det var småt med penge til at købe de ekstra lækre sko.

Sørens far, Morten Kokholm Hansen, fortæller, at de talte med Søren om, at det nok havde været sjovere for Søren, hvis det var noget arbejde, der interesserede ham. Det fik helt naturligt Søren til at tænke på sko.

- Når nu jeg er helt tosset med sko, så kunne jeg lige så godt åbne skotossen.dk, smiler han, og der var ikke langt fra tanke til handling.

Sørens far trak på netværket, og familien fik sammen talt om nogle ideer til, hvad Sørens lille virksomhed, skulle tilbyde, og de fik sat en hjemmeside op.

- Jeg tilbyder nu at vaske, pudse og rense sko og støvler, fortæller Søren, mens han viser rundt i bryggerset, hvor han i skabene har kasser med alt grejet til at ordne fodtøj, og han fortsætter:

- Man kan læse om, hvad jeg tilbyder på www.skotossen.dk, og for at det skal være så nemt for mine kunder så muligt, så kan man også chatte med mig på hjemmesiden. Jeg går og cykler også gerne ud til kunder her i Greve, Mosede og Karlslunde for at hente og bringe sko. Det har jeg allerede gjort flere gange, og har kunderne flere par sko, som jeg skal tage mig af, så har jeg valgt at give rabat, fortæller den unge forretningsmand, som gerne fortæller alle om den nye virksomhed.

- Jeg har f.eks. også fortalt i sfo'en, at jeg rengør og pudser sko, og flere derfra har allerede fået pudset sko, og når jeg taler med nogen forskellige steder, så prøver jeg at huske at få fortalt om Skotossen.dk, så så mange som muligt får kendskab til, at man kan få pudset sko hos mig for en tyver per par, siger Søren, der går i 5. klasse på Mosedeskolen.

Bakker op Den unge virksomhedsejer får god hjælp af forældrene.

- Jeg har aldrig selv haft det fornødne mod til at blive selvstændig erhvervsdrivende, men når Søren i så ung en alder har så meget mod på opgaven og er så seriøs omkring det, så må vi bakke op. Vi har faktisk også valgt at købe domænenavnet Skotossen.dk til Søren, og vi støtter ham i de tanker og ideer, som han har omkring den lille skovirksomhed, og vi har selvfølgelig øje for, at det ikke skal blive en sur pligt og at han kun er 11 år, fortæller Morten Kokholm Hansen.

Og Søren supplerer med det samme.

- Jeg er glad for mit fritidsjob, jeg synes, det er sjovt med forretningen. Og det er vigtigt for mig, at mine kunder bliver 100 procent tilfredse med de sko, som jeg har pudset. Min mor og far har hjulpet med indkøb af børster, vaskeposer og hvad jeg ellers skal bruge, men jeg har selv brugt meget tid på blandt andet at se videoer på YouTube om, hvordan man rengør og vasker sko, og om hvordan gardehusarer de får sko og støvler til at skinne. Det er heller ikke sådan, at man bare kan lade arbejdet vente. Jeg lover kunderne, at de får skoene tilbage efter en til to dage, der er jo grænser for, hvor lang tid folk kan undvære sko. Jeg har heldigvis også allerede fået hjælp fra min lillebror, da jeg havde mange sko på en gang, der skulle ordnes.

Tager ansvar Arbejdet med sko har også gjort, at Søren pudser og vasker lidt mere på de seje sko, han selv har.

- Jeg gør også en lille smule for miljøet med min virksomhed. For de sko, jeg ordner, de holder sig pæne i længere tid. Det tænker jeg også meget over i forhold til mine egne sko. De skal helst se pæne ud så længe som muligt. Og jeg ved nu, hvor jeg også pudser mine egne sko mere, at det faktisk godt kan lade sig gøre, hvis man passer og plejer dem, forklarer Søren, som nu også tænker lidt mere over, at man ikke bare kan bruge og smide væk.

- Det er da klart, at når man ser nogle sko, man gerne vil have, så tænker jeg nu også lidt mere over, hvor mange sko, jeg skal ordne for at købe dem, siger Søren, som slår fast, at selv om han er blevet selvstændig erhvervsdrivende i en alder af bare 11 år, så har han også masser af tid til fortsat at se på lækre sko og dyrke den store fritidsinteresse, som er fodbold.