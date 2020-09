100.000 kr. fra pulje kommer demente borgere i Solrød til gode

Pengene skal bruges til oplevelsesture og forskellige varige hjælpemidler, der kan danne et godt grundlag for samtaler samt til at vække og stimulere minder hos borgere med demens.

Ud over oplevelsesturene bliver der også indkøbt forskellige varige hjælpemidler, som kommer demente borgere til gode. Der vil blandt andet blive indkøbt polaroid-kameraer, der fremkalder filmen, så billedet kan ses få minutter efter, at det er taget, hvilket kan danne et godt grundlag for samtaler. Derudover vil der blive indkøbt hjælpemidler, der understøtter hukommelsen såsom dukke-terapi og aktivitets- og erindringskasser, som indeholder gamle, historiske genstande til at vække og stimulere minder hos borgere med demens. Personer med demens kan tit ikke umiddelbart berette om deres liv, og derfor er brugen af genkendelige genstande et godt redskab til at finde nye indgange, der vækker associationer til fortiden. Planen er, at disse hjælpemidler skal overdrages Oasen i Aktivitets- og Frivilligcenteret og Plejecenter Christians Have.