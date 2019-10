Se billedserie Sådan så ballonen ud, da den landede i Jens Revall Jensens have. Privatfoto

1-årig tysker sendte ballon op - landede i Greve

Sydkysten - 26. oktober 2019

Greve: Du er i Tivoli og familiens mindste har fået en heliumballon, som det lille pus selv får lov at holde. Det uundgåelige sker, ballonen stiger til vejrs og forsvinder som en lille prik på himlen. Men hvor bliver de egentligt af, de balloner, som bare forsvinder ud i det blå?

Ballon og kort I Greve kom Jens Revall Jensen en morgen ud i sin baghave. Her svævede en ballon rundt i vinden, mens den blev holdt til jorden af et lille kort:

- Jeg blev lidt overrasket, da jeg kiggede ud af vinduet, og så den her ballon, der stod. Jeg troede, det var reklame, forklarer han.

Tysk kort Ballonen var dog hverken en reklame eller sluppet af en lille hånd i tivoli. Jens Revall Jensen kunne hurtigt konstatere, at ballonen var havnet i hans baghave efter en lang flyvetur, for kortet der sad på, var skrevet på tysk.

- Jeg hentede den ind, og kunne der se, at den var sendt fra en by, der hedder Fremdingen i Tyskland, siger Jens Revall Jensen.

20 dage på vej Fremdingen er en lille by i delstaten Bayern, som ligger i Sydtyskland. Byen ligger nogenlunde midt mellem Stuttgart og Nurnberg - altså mange hundrede kilometer nede i nabolandet mod syd. Ud fra datomærket på den lille note, kunne han se, at den havde været 20 dage undervejs.

- Det er jo ret langt. 7-800 kilometer i fugleflugt, konstaterede Jens Revall Jensen, som er imponeret over, hvor langt ballonen har fået lov at flyve:

- Det er sjovt at den har fået lov til at flyve så langt. At den ikke er stødt ind i noget, siger han.

Vinden har simpelthen båret ballonen over kæmpe landområder, byer, autobahn og Femernbelt eller Øresund indtil den havnede i Jens Revall Jensens have.

1-årig dreng Kortet på ballonen afslører, at den var sendt op af en 1-årig dreng fra børnehaven Kindergarten St. Gallus i Fremdingen, På kortet stod også at børnehaven gerne vil have kortet sendt retur:

- Bagsiden af kortet var formet som et postkort, hvor jeg så kunne sætte et frimærke på, og sende den retur. De skrev, at de vil finde ud af, hvilken ballon, der er fløjet længst, forklarer Jens Revall Jensen.

Den 1-årige drengs ballon klarer sig formentligt godt i den konkurrence, men hos børnehaven i Fremdingen vil de ikke umiddelbart fortælle, om det er en rekord.

150 luftballoner - Vi har sendt 150 balloner til vejrs, fordi det er det antal børn, vi er her. Og den du ringer om, er blandt de første, vi hører om, lyder det fra børnehaven, som afslører at det er en lille konkurrence, de afholder hvert år for at fejre helgenen Sankt Michael som kæmpede mod en drage.

- Vinderen får en lille gave, forklarer de hos børnehaven.

Sendt retur med lille hilsen Jens Revall Jensen har sendt ballonen tilbage til børnehaven, med en lille hilsen til den 1-årige dreng.

- De bad om, at man sendte kortet tilbage til dem inden december. Jeg skrev et lille brev til dem om, hvor den var landet, siger han og skriver til drengen, at han synes, det er flot, at hans ballon var nået så langt.