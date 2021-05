Send til din ven. X Artiklen: - Vil have 1,5 milliard til støjbekæmpelse i hovedsområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vil have 1,5 milliard til støjbekæmpelse i hovedsområdet

Vallensbæks borgmester har mødtes med Folketingets Transportudvalg sammen med ti andre borgmestre. Formålet var at sætte støj på dagsordenen, og budskabet var klart: Investér i de støjbekæmpelsesprojekter, der hjælper flest borgere.

Vallensbæk Kommune arbejder løbende på at få regeringen og staten til at tage ansvar for den støj, der kommer fra de statsejede veje - især de to motorveje, der skærer igennem kommunen.

Kommunen står ikke alene med denne dagsorden. Borgerne bakker op, og den 11. maj havde Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen foretræde for Folketingets Transportudvalg sammen med 10 andre borgmestre fra omegnskommunerne til København.

I et strategisk samarbejde med nabo- og omegnskommunerne har Vallensbæk Kommune igen lagt pres på politikerne for at få dem til at prioritere midler i det nye transportforlig til støjbekæmpelse på eksisterende strækninger.

Her var budskabet klart: Investér i de projekter, der hjælper flest borgere. Op mod en halv million borgere i omegnskommunerne til hovedstaden lever med trafikstøj dagligt. De 11 borgmestre mener derfor, at der bør afsættes 1,5 milliarder til at bekæmpe trafikstøj på de eksisterende strækninger.

Det er halvdelen af den pengepose, der i forliget er sat af til støjbekæmpelse. De skal altså prioriteres ud fra hjælp til de støjbelastede borgere fremfor, at det primært er nye infrastrukturprojekter, der udløser investeringer i støjreducerende tiltag.

- Vi mener, at 1,5 mia. kr. bør reserveres til projekter i hovedstaden for at sikre at midlerne anvendes, hvor de hjælper flest borgere. Vi lægger endnu engang pres på, så staten påtager sig sit ansvar og fokuserer på tiltag, der sænker støjen. Det gør vi den her gang i et strategisk samarbejde med andre kommuner, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Vallensbæks borgmester ser, sammen med de ti andre borgmestre, positivt på, at det ikke kun er penge til indkøb af støjskærme, støjreducerende asfalt eller lignende, der er afsat i forliget. Der er også skabt grobund for andre støjbekæmpende initiativer, blandt andet ved at satse på at få flere til at lade bilen stå og i stedet bruge den kollektive transport eller hoppe på cyklen.