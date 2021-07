Se billedserie Der er et stærkt sammenhold i Greve Pigegarde. Foto: Lotte Müllertz

- Vi sidder ikke bare nede i en kælder

Sydkysten - 31. juli 2021 kl. 07:51 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Det er svært at holde motivationen oppe, når man er vant til at spille sammen, men det er umuligt på grund af en verdensomspændende epidemi. Det har Greve Pigegarde måttet sande, og derfor er der lige nu seks færre medlemmer end for halvandet år siden, da corona begyndte at vise tænder.

- Vi lever meget af samspillet og sammenholdet. Det er sådan, man får musikken til at spille, siger Lotte Müllertz, der er daglig leder af Greve Pigegarde.

Det betyder noget for pigegarden, at der er færre med. Lotte Müllertz sammenligner det med et fodboldhold, hvor angriberen og målmanden pludselig mangler.

- Hvad gør man så? Skal man rykke rundt på dem, der er tilbage, så forsvarsspilleren skal være angriber, siger Lotte Müllertz.

Vil bredt ud

Pigegarden bliver ofte mødt med overraskelse, når den fortæller, at det er noget, man kan gå til, ligesom man kan gå til fodbold eller gymnastik.

- Vi bliver måske betragtet som en hemmelig klub, der gemmer os nede i en kælder. Vi spiller sammen mange steder og er på en del rejser. Derfor har vi iværksat nogle initiativer, så flere får øjnene op for os, siger Lotte Müllertz.

Den 7. august kan man møde nogle af pigegarderne i Waves mellem 10 og 12, hvor de vil fortælle mere om, hvem der er, ligesom der er kombineret åbent hus og informationsmøde søndag den 15. august i samme tidsrum på Lilleholm 58, der ligger ved Mosedeskolen, hvor pigegarden holder til i det, som Lotte Müllertz kalder hyggelige lokaler.

Sammenhold i fokus

Ved sæsonstarten efter sommerferien starter pigegarden undervisningsformen 'magi' op, som Landsgardeforeningen har lavet manualen til og som Greve Pigegarde skal afprøve for første gang. 'Magi' henvender sig til piger i alderen syv til 14 år og er for nye medlemmer. Tanken er, at musikken skal leges ind via øvelser, så deltagerne får en introduktion til, hvordan det er at være pigegarde.

- Vi er en fritidsaktivitet, hvor sammenholdet fylder meget. Der er stor aldersspredning, og det gør, at de ældste får ansvar og de yngste nogle at se op til. Vi er ofte ude at optræde og skal have det hele til at spille sammen. Vi bliver nogle gange spurgt, om et par fra pigegarden kan komme og spille, men det fungerer ikke rigtigt. Vi er ikke stærkere end den svageste spiller, så man lærer at fungere sammen med andre, mens man også lærer at spille musik, siger Lotte Müllertz.

I andre byer, hvor der også er en pigegarde, som for eksempel Roskilde og Køge, har pigerne et strøg at gå på. Det er ikke tilfældet i Greve, så man kan møde garden i Waves. For nylig gik den langs strandvejen, og det var en succes, som den arbejder på at gentage.

- Det syntes mange var hyggeligt, og vi fik god respons. Det var en god måde at gøre opmærksom på os selv på, siger Lotte Müllertz.