- Vi kommer ud til flere

Det siges, at ingenting er så slemt, at det ikke er godt for noget. De fleste kan nok blive enige om, at 2020 har været et langt, træls år på grund af coronaepidemien. Julen plejer at være en årstid, hvor mange mennesker stimler sammen i kirkerne, men det har forsamlingsforbuddet sat en stopper for. Det betyder dog ikke, at julen er aflyst i de lokale kirker - der bliver blot afholdt flere gudstjenester end normalt.