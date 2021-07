Anna Joensen sagde personligt tak til Sinan Senaj, som arbejder på Café Sesa for at hjælpe med at lede efter hendes børn torsdag aften. Foto: Søren Schaadt Larsen

- Vi har også børn, og så er der ikke noget, der er vigtigere

Sydkysten - 12. juli 2021 kl. 13:40 Af AF Søren Schaadt LArsen soeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Ishøj: Torsdag aften smed medarbejderne på Café Sesa og Café og Restaurant Værftet, hvad de havde i hænderne, og hjalp Anna Joensen med at lede efter hendes to piger.

- Vi er mennesker, vi har medfølelse. Vi har også børn, og så er der ikke noget, der er vigtigere, siger bestyrer af Værftet, Soli.

Han lånte sin cykel til pigernes far, han lånte en motorcykel til en anden, mens han selv kørte rundt i bil for at kigge efter de to piger.

Anna Joensen var mandag formiddag taget tilbage til Ishøj Havn for at sige tak til de, der hjalp med at lede. I køkkenet på Café Sesa stod Sinan Senaj og forberedte dagen i caféen.

Han hjalp selv med i eftersøgningen.

- Min chef sagde, at de var væk. Og så gør man det jo bare, når den slags sker, forklarer Sinan Senaj.

Fehmi, der ejer begge spisesteder på havnen forklarer, at det var ham, der satte det hele i gang torsdag aften:

- Jeg kunne se et par, der gik forvirret rundt. Og jeg spurgte, om der var noget, jeg kunne hjælpe dem med. De spurgte, om jeg havde et to piger. Moderens ansigtsudtryk var rigeligt til, at jeg ville gøre alt på det tidspunkt, siger han og forklarer, at han selv er far til tre børn.

Medfølelsen, frygten ved, ikke at kunne finde sine børn, og frygten ved, hvad der kunne være sket, fik ham til at reagere:

- Det eneste, jeg ved, er, at vi er ved vand. De kunne have mistet balancen og være faldet i, fortæller Fehmi.

Efter at have ledt efter pigerne i tyve minutter kunne de dog alle ånde lettet op.

Anna Joensen var meget rørt over cafémedarbejdernes indsats.

- Jeg var så glad for, at I hjalp, sagde hun til Sinan Senaj og Soli, da hun mødte dem på havnen.

Anna Joensen kunne samtidig forklare, hvad der var sket:

- Jeg har snakket med pigerne om, hvad der skete, og jeg ved, at det ikke var ondt ment. De var gået på stranden, og de troede at vi også var gået derned, og de ledte efter os, siger hun og fortæller, at de alle har det godt ovenpå episoden.