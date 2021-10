Se billedserie De professionelle trænere fra Københavns Håndbold lærte fra sig på banen og i taktikrummet. Foto: Janus Spøhr

- Vi er ikke så gode til at gøre, som man plejer

Sydkysten - 21. oktober 2021 kl. 15:07 Kontakt redaktionen

I taktikrummet på førstesalen i Greve Idrætscenter er der tætpakket med koncentrerede piger og drenge, der sidder stille og lytter til Claus Mogensen og Christian Knutzon Køhler.

- Vi arbejder meget med, hvordan vi kun fokuserer på de ting, som vi selv kan ændre, siger de nærmest i kor.

De to gæster er trænere i København Håndbold, som spiller på højeste niveau i Danmark og er på besøg for at lære fra sig. Greve Håndbold har nemlig lavet en samarbejdsaftale med hovedstadsklubben.

- Vi prøver at give vores spillere noget mere end 'bare' almindelig træning, som vores dygtige trænere står for. Vi er ikke så gode til at gøre, som man plejer, siger Ronni Marc Nielsen, som er formand i klubben.

Under corona faldt medlemstallet, men nu er det lykkes at hæve medlemstallet, der er 10 procent højere end for halvandet år siden. Ronni Marc Nielsen forklarer, at klubben blandt andet gør meget for at mikse holdene på tværs af alder og køn.

Ifølge Indra, der er en af spillerne, som lærer fra København Håndbold, skaber det et godt selskab.

- Det gør, at det altid er dejligt at komme til træning, fordi alle har det godt med hinanden. For mig handler det ikke kun om at spille håndbold, men også om at få nye venskaber, selvom jeg gerne vil spille på så højt et niveau som muligt. Fællesskabet gør, at jeg ikke har skiftet klub, siger hun.

Tæt samarbejde Som mange andre idrætsforeninger forsøger Greve Håndbold at holde på teenagerne, som har en højere tendens til at stoppe end børnene. De fælles træninger er ét element, der skal skabe bedre sammenhold. Det er samarbejdet med Københavns Håndbold også. Det startede med, at Greve-spillerne fik lov til at løbe ind på banen med de professionelle spillere til hjemmekampe, men det var ikke helt nok til at skabe et egentligt samarbejde, mente Ronni Marc Nielsen.

Han tog derfor kontakt til ejeren af københavnerklubben, og torsdagens træning i Greve Hallen, som de to professionelle trænere står for, er et udtryk for et mere formaliseret bånd mellem klubberne. En del af det handler om, at også spillerne i København Håndbold på skift kommer og træner drengene og pigerne i Greve Håndbold.

- Det giver noget ekstra at se, hvilke øvelser, professionelle spillere laver, siger Indra.

Hun bakkes op af Benjamin, som også spiller i klubben. Han drømmer ikke om en lang håndboldkarriere og spiller mest for fællesskabets skyld. Alligevel giver inspirationen udefra noget ekstra.

- Det er altid sjovt at lære nogle nye ting, siger han.

Fokus på tabuer De tre dages træning her i efterårsferien for U15 og U17 spillere i Greve Håndbold er blandt andet kommet i stand, fordi Greve Håndboldklub har søgt en pulje hos Slots- og Kulturstyrelsen og fået 17.500 kroner, som bruges til at betale for trænerne fra København Håndbold. Bilka i Waves leverer maden, så spillerne kun betaler 150 kroner for at deltage.

Der er 26 deltagere, og fredag er der besøg fra TMS Ringsted, der også spiller professionelt håndbold.

- Vi skal holde teenagerne til ilden og er nødt til at lave noget, der er lidt uden for normen, siger Ronni Marc Nielsen.

Han forklarer, at det for klubben er vigtigt, at spillerne, som tager på efterskole, kommer tilbage til Greve Håndbold, når efterskoleåret er slut. Det skal de anderledes træningspas hjælpe til.

- Vi vil gerne være en breddeklub, hvor der også er plads til at dyrke talentet, siger Ronni Marc Nielsen og forklarer, at han håber, at de bedste seniorhold kan spille sig højere op i rækkerne, så det er mere lokkende at blive i klubben for de bedste spillere.

Generelt vil formanden gerne have, at klubben ikke siger nej til spillere, der gerne vil være en del af fællesskabet, selvom det til tider er lidt presset med at få haltider.

For at gøre det attraktivt og vise, at klubben gerne vil tænke ud af boksen har Greve Håndbold for eksempel investeret i et såkaldt Teq-bord, der ligner et bordtennisbord, men som kan bruges til forskellige træningsøvelser. Der er desuden tilknyttet fysioterapeuter, så spillerne har gode forhold, når de får skavanker, og trænerne bliver tilbudt værktøjer, som skal gøre dem klogere på, hvordan man bedst muligt arbejder med børn i teenagealderen.

Det næste, som klubben gerne vil arbejde med, er at sætte fokus på perfekthedskulturen.

- Det er et vigtigt emne. Vi forsøger at nedbryde tabuer, og blandt andet derfor træner piger og drenge sammen. Derudover træner U13-spillerne nogle gange med U15-spillerne, så de får nogle at se op til. Når vi er til stævner, kører spillerne også sammen i bussen, så vi får skabt plads til alle, siger Ronni Marc Nielsen.