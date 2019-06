- Valg er integration

Valgdagen er for en del danskere en speciel dag. For Huda Al Kazwine er det en helt speciel dag. Hun er nemlig valgtilforordnet for første gang. Hun mødte på Arenaskolen klokken syv og går først hjem klokken 20. Hun skal sammen med andre frivillige sørge for, at alt går, som det skal.

- Det er en meget vigtig dag. I Irak, hvor jeg kommer fra, er der ikke demokrati som i Danmark. Her er der ægte demokrati, og hver stemme er vigtig, siger hun med et smil.

Huda er medlem af Enhedslisten og har været med til at dele valgmateriale ud i de seneste uger i hele Greve. Hun har fulgt valgkampen i tv og er glad for at være med til at sikre, at valghandlingen foregår efter bogen.

- Det er sjovt. Jeg oplever, at nogle er ligeglade med at stemme, men det er vigtigt at stemme, siger Huda.

Hun har i valgkampen forklaret om de forskellige partier til borgere på arabisk for at få stemmeprocenten op. Hun har også forklaret nogle borgere, at de kunne brevstemme på biblioteket.

- At stemme er en vigtig del af integrationen. Når jeg forklarer, at man kan stemme på biblioteket, bliver nogle her i lokalområdet overrasket, siger Huda.

Hun er med i kulturforeningen Silk Road, der arrangerer æbleplukketure og fisketure.

- Det er også en del af demokratiet ligesom at stemme. Jeg drømmer om, at 100 procent stemmer om fire år. Hvis man ikke stemmer, er man ikke en del af Danmark på samme måde som hvis man stemmer, siger Huda, der tidligere har ført valgkamp for socialdemokraten Yildiz Akdogan i København.

- Måske kan jeg være en rollemodel for andre. Når de ser en kvinde med tørklæde, siger de det måske videre, og så interesserer flere sig måske for næste valg, siger Huda.