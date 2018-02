Se billedserie Eleverne på mellemtrinnet på Hundige Lille Skole har i øjeblikket tema om mobning. Onsdag og torsdag kulminerer det i et teaterstykke, hvor de blandt andet synger en fælles anti-mobbesang. Foto: Janus Spøhr

- Stop det mobberi, det' sgu for latterligt

Sydkysten - 16. februar 2018 kl. 11:17 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kan du sige mig, hvorfor du ikke kan se, hvad du gør. Ved du ikke, hvor ondt det gør? Stop det mobberi, det' sgu for latterligt. Tænk på hvis det var dig selv. Husk at det er okay at være anderledes. Drop det mobning, stop det.

Sådan lød noget af den sang, som mellemtrinnet på Hundige Lille Skole sang i sit teaterstykke, som i denne uge blev vist på skolen. Den var kulminationen på tre ugers tema om mobning, som eleverne i fjerde, femte og sjette klasse beskæftigede sig med.

Det hele startede med, at eleverne blev delt ud i skuespiller-, pr-, kulisse- og musikhold, og alle eleverne på de tre klassetrin var dermed med til at sætte fokus på et emne, som berører mange. Det skønnes, at hver femte elev i løbet af skoletiden bliver udsat for mobning, og det vil elever og lærere forsøge at stoppe på Hundige Lille Skole. Teaterstykket kiggede på konsekvenserne ved mobning i forhold til det sociale liv og i skolegården.

- Det med at blive mobbet er meget hårdere end at blive drillet. Det kan for eksempel være at få buksevand hele tiden, siger Alberte Elizabeth fra pr-holdet, som lavede tre videoer til teaterstykket - blandt andet en om de hårde beskeder, som man kan få på skrift.

Det kan for eksempel være en besked, hvor der står 'fuck dig' eller 'du dur ikke til noget.'

- Drillerier er noget, man gør for sjov, og mobning er noget, man gør mere alvorligt, siger Oliver Pleidrup, der selv har været udsat for mobning på en anden skole og også selv har mobbet en pige.

- Jeg blev ked af det og løb væk fra skolen, da jeg blev mobbet, siger han.

- Jeg håber, at man kan se, hvad det gør, når man mobber hinanden. Man skal slet ikke mobbe, siger Alberte Elizabeth.

Eleverne har i forbindelse med projektet set videoer om mobning, og de har gjort stort indtryk.

- Det er slemt at se, hvor hårdt mobning er, siger Mathilde Bremer, der nævner, at en af videoerne endte med, at en skar i sig selv og hængte sig selv.

Temaet var bredt ud over et stort areal på skolen, hvor de forskellige hold knoklede hårdt på at være klar til premieren onsdag. En af dem var Agnete, der var på skuespillerholdet.

- Jeg spillede en hård rolle, fordi jeg spillede leder af pigegruppen, der mobber. Det var svært og ubehageligt, men det var vigtigt at fortælle om, hvor slemt mobning kan være, siger hun.

Også i hallen blev der knoklet, og eleverne på musikholdet øvede de fire sange, som de skulle synge i stykket. Det hele blev styret af musiklærer Jonas, som fortæller, at emnerne i sangene blandt andet er gruppepres, at være anderledes og at behandle hinanden godt.

- Musik kan vække følelser og underholde. Jeg håber, at vores sange giver mulighed for refleksion, siger han.

Mobning er noget, som kan sætte stort aftryk på sindet i mange år, efter at man er blevet udsat for mobning. Derfor har Hundige Lille Skole stort fokus på at bekæmpe mobningen.

- Vi accepterer ikke mobning og involverer ledere og hjemmet, hvis det bliver nødvendigt. Det er så vigtigt for elevernes læring, at der ikke er mobning, siger Thea Tønnesen, der er lærer i femte klasse.

Et af fokuspunkterne i stykket var at stikke ud fra normen. Mathilde Bremer mener, at det giver tryghed at kunne være anderledes.

- Jeg gik i Spiderman-sokker på et tidspunkt, og der stod nogle piger og bankede på toiletdøren og sagde, at det her altså var et pigetoilet, og at drengetoilettet var inde ved siden af. Det var ikke så rart, men jeg sagde det til en voksen, og så stoppede det, supplerer Alberte.

- Det er vigtigt, at eleverne forstår, at man i voksenlivet ikke møder andre med hån, hvis de er anderledes, end man selv er, siger Thea.

Mange børn og unge er storforbrugere af sociale medier som Snapchat, Instagram og Facebook, og her er der ofte dårlig stemning. Det gælder alle aldersgrupper, hvor især voksne nogle gange kommunikerer i et andet sprog, end man gør ude i virkeligheden. Det ved eleverne, og derfor forsøger de at undgå at træde i samme fælde.

- Man skal ikke skrive noget, hvis man ikke har noget godt at skrive. Man kan også skrive til personen og fortælle, at der rent faktisk er en rigtig person bag skærmen, siger Alberte Elizabeth.