Se billedserie Under valgkampen har Marc Genning (V) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (S) blandt andet været ude sammen for at dele flyers ud. Det blev taget godt imod af borgerne, fortæller de. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

- Politik handler om kompromiser, ikke om at få ret

Sydkysten - 16. november 2017 kl. 11:07 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På papiret er de politiske modstandere, men i denne valgkamp har venstremanden Marc Genning og socialdemokraten Mikkel Peter Sohn Witthøft valgt at lægge stridsøksen til side og indgå en alliance med fokus på det, som de kalder samarbejdets kunst.

Ifølge de to politikere findes der en negativ tone i den lokalpolitiske debat, som ofte bliver personlig og derfor hæmmer samarbejdet mellem partierne. Det er netop denne tone, som Marc Genning og Mikkel Peter Sohn Witthøft forsøger at gøre op med.

- I byrådsarbejdet har jeg tidligere været tilbageholdende med at sige noget, fordi jeg var bange for at sige noget forkert. Sagde jeg noget forkert, og var jeg ikke fuldstændig klædt på med alle fakta, ville jeg blive savet over fra den anden side, fortæller Marc Genning, der har siddet en valgperiode i byrådet og genopstiller for Venstre.

- Jeg vil skynde mig at sige, at jeg ikke er hellig. Jeg er også løbet med engang imellem, fordi man bliver opslugt af den kultur, der er. Man skal næsten gøre det for at overleve - men det gør det ikke mere rigtigt, siger han.

Mikkel Peter Sohn Witthøft, der stiller op som kandidat for Socialdemokratiet, oplever, at den hårde, negative tone også præger den del af lokalpolitik, som foregår uden for byrådssalen.

- Jeg er ikke i byrådet, men jeg er borger i kommunen, og jeg mærker også i de foreninger og andre steder, hvor jeg har min gang, at den generelle opfattelse af Greves byråd er, at det ikke er et samarbejdende byråd. Man har et indtryk af, at den ene blok ønsker at fastholde en magt, mens den anden blok ønsker at tage oppositionsrollen på sig, fortæller socialdemokraten, der også nævner debatten på Facebook som et område, hvor tonen kan blive skarp og personrettet.

Han medgiver ligesom Marc Genning, at han engang imellem er løbet med på en hård tone i debatten.

Kompromisets kunst Marc Genning og Mikkel Peter Sohn Witthøft ønsker ikke at nævne konkrete eksempler på den hårde tone, fordi de mener, at det ville modvirke formålet med deres alliance. De håber, at de kan være bannerførere for en ny arbejdskultur i det byråd, som tiltræder efter kommunalvalget. En arbejdskultur med bedre dialog og bredere samarbejde.

De to politikere har diskuteret flere områder, hvor de måske kunne mødes ved at indgå et kompromis. Et af emnerne er boligmarkedet i Greve, som ellers har vakt en del uenighed mellem partierne. Mens Socialdemokratiet argumenterer for at opføre flere almene boliger, ser Venstre hellere, at det er andre boligtyper, som bliver opført.

Marc Genning og Mikkel Peter Sohn Witthøft tror på, at partierne kunne blive enige om et kompromis på boligområdet ved at tilgodese forskellige boligtyper og samtidig kigge på sammensætningen af dem.

- Hvis vi arbejder sammen om det i bred forstand, er det jo ikke, fordi den ene boligform udelukker den anden, siger Marc Genning, mens Mikkel Peter Sohn Witthøft supplerer:

- Vi er enige om, at den blandede boligmasse er bedre end de store, ensartede boligområder, som kendetegner en del af Hundige. Jeg tænker, at man kunne undersøge muligheden for at omdanne nogle af de almene boliger i Askerød til ejer- eller andelsboliger, så beboersammensætningen bliver mere blandet. Samtidig kunne man opføre almene boliger andre steder i kommunen, hvor der er behov, siger han.

De to politikere håber, at et bedre samarbejde i byrådet kunne føre til bredere budgetforlig, som flere partier har sat deres aftryk på.

- Hvis vi gjorde mere for at nå hinanden, kunne det sagtens lade sig gøre. Vi er ikke så politisk uenige, at vi skal sidde i hver vores ende af rummet, når vi forhandler, siger Marc Genning og fortsætter:

- Politik handler om kompromiser, ikke om at få ret. Det handler om at gøre det, som er bedst for Greves borgere.