- Pas jeres skole og hjælp, de der har brug for det

- Jeg synes, man har et ansvar. Den enkelte har et ansvar for, at alle har det godt. Det er et fælles ansvar, det er ikke en lille gruppe mennesker, som kan løse opgaven alene. Alle har et ansvar for, at det her kommer til at fungere, og så har alle et ansvar for, at finde ud af, om der er nogen, man kan hjælpe, siger borgmesteren, som torsdag eftermiddag fortsat var i gang med at etablere kommunens nødberedskab: