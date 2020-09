- Jeg vil ikke undskylde

Byrådsmedlem for Liberal Alliance i Greve, Rigge Nørmark, stemte for skattestigningen, fordi hun ikke kunne se andre alternativer. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Sydkysten - 25. september 2020 kl. 12:23 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Liberal Alliances ene byrådsmedlem i Greve, Rigge Nørmark, bekræfter, at hun har set mailen fra bestyrelsen, og at de tre bestyrelsesmedlemmer har trukket sig fra deres poster, fordi de er utilfredse med, at hun gik med i budgetaftalen med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, der indeholdt en skattestigning på 0,1 procent.

- Det var ikke noget, jeg gjorde med min gode vilje. Jeg havde forladt forhandlingerne på et tidligt tidspunkt, fordi der var andre skatteforhøjninger i spil. Så blev jeg ringet op af de andre partiet, der fortalte, at de blå partier var kommet overens om en aftale, der indeholder en lille skattestigning på 0,1 procent. Den skattestigning ville lige dække de 54 millioner kroner, som Greve Kommune skal betale ekstra i kommunal udligning efter det nye system, siger Rigge Nørmark.

Hun mener, at alternativet havde været, at der skulle spares millioner af kroner på børne- og ældreområdet. Undervejs i forhandlingerne var Rigge Nørmark i tvivl om, hvad hun skulle gøre. Derfor kontaktede hun Liberal Alliances sekretariat, og her var beskeden ifølge Rigge Nørmark, at Liberal Alliance ikke kunne anbefale en skatteforhøjelse, men at det jo er Rigge Nørmarks mandat.

- Jeg vidste godt, at jeg var i klemme, men jeg fik at vide, at hvis jeg ikke var med i budgetaftalen, ville jeg heller ikke være med i konstitueringsaftalen, og så kunne jeg ellers sidde det næste halvandet år, uden at Liberal Alliance have nogen form for indflydelse, siger Rigge Nørmark.

Du siger, at budgetaftalen allerede var lavet uden jer, selv om I sidder i konstitueringsaftalen. Hvor meget indflydelse har Liberal Alliance i Greves byråd?

- Det er klart, at som ene medlem ud af 21 er det svært at få indflydelse, så min indflydelse handler meget om at vinkle tingene i den rigtige retning, men jeg erkender, at vi ikke har indflydelse, som skaber revolutioner, selv om jeg selvfølgelig går efter så meget indflydelse som muligt. Jeg kan altså ikke ene medlem få Venstre og Dansk Folkeparti til at vende på en tallerken.

Kan du nævne eksempler på, hvor du og partiet har fået indflydelse?

- Ja, for eksempel var der lagt op til en tvangsopkobling og tvangsforblivelse til fjernvarmeværket, som ikke blev til noget, og i forbindelse med budgetforliget har jeg fået lovning på en privat børnehave, siger Rigge Nørmark.

Den afgående lokalformand Henrik Klem Lassen siger, at der var alternativer til at sætte skatten op. For eksempel mener han ikke, at det er kernevelfærd at afsætte penge til at arbejde videre med planer om at bygge en restaurant på Mosede Fort. Hvad siger du til det?

- Det er ikke i år eller næste år, at der skal laves en restaurant på Mosede Fort. Man kan ikke sætte al vækst i stå, specielt når der er et stærkt borgerønske bag. De penge, som er afsat til restauranten, kunne vi ikke droppe og så dermed undgå skattestigningen, siger Rigge Nørmark.

Henrik Klem Lassen mener, at du har handlet enerådigt. Hvad siger du til det?

- Det kan jeg godt forstå, at han siger. Bestyrelsen lavede et budgetforslag, hvor jeg opgav at diskutere, hvad der var muligt og ikke muligt. Det er super nemt at være ideolog, når man sidder udenfor. Budgettet var blevet, som det er, uanset hvad, fordi det allerede var besluttet mellem de tre andre partiet, og derfor vurderede jeg, at det var vigtigt for Liberal Alliance fortsat at være med og have indflydelse, siger Rigge Nørmark.

Henrik Klem Lassen mener, at Liberal Alliance i Greves troværdighed er væk. Hvordan vil du beskrive partiets troværdighed?

- Jeg synes, at han glemmer, at partiet er andet end skattelettelser. Vi har tre andre mærkesager end skattelettelser, og jeg arbejder meget for, at der skal være mindre bureaukrati og mere frihed.

LA delte i valgkampen brochurer ud, hvor der stod, at LA ville sætte skatten ned, og nu har du to gange stemt for en skattestigning. Kan du forstå, at det kan se mærkeligt ud?

- Som jeg husker det, var det et girkort med et beløb på 5-6000 kroner, hvor der stod, at det var prisen for hver familie, hvis Socialdemokratiet fik borgmesterposten. Den her lille skattestigning kan ikke sammenlignes med det, siger Rigge Nørmark.

I mailen til medlemmerne står der, at du har fået at vide af landsledelsen, at du ikke skulle stemme for skattestigning, og nu har du gjort det igen. Er det rigtigt, at du har lovet ikke at gå med i flere aftaler, der betyder, at skatten skal sættes op?

- Det var i hvert fald min intention, jeg bryder mig heller ikke om skattestigninger. Jeg snakkede med Leif Mikkelsen (tidligere landsformand for Liberal Alliance, red.), og der sagde jeg, at efter min bedste overbevisning kommer det ikke til at ske igen, men med den seneste budgetaftale var der bare et resultat, som jeg ikke kunne ændre. Vi blev overhalet indenom af den nye udligningsreform, siger Rigge Nørmark.

LA har altid markedsført sig på at være et parti, der kæmper for lavere skatter, og du har stemt for skattestigninger to gange. Er du overhovedet medlem af det rigtige parti?

- Vi skal ikke betale mere i skat end højest nødvendigt, men i den konkrete situation mente jeg, at det var bedre at lave aftalen, end at de 54 millioner skulle spares på børn og ældre. Vi er en pendlerkommune, og hvad skal vi sige til forældrene, hvis vi skal spare, så SFO'en bliver nødt til at holde lukket en periode om sommer. Vi skal afbureaukratisere og sikre, at der ikke er så mange skrivebordsgeneraler, som har en teoretisk viden, når der er nogle fagpersoner derude, der har fingeren på pulsen, fordi de har arbejdet sig til viden. Det kan ikke nytte noget, at pædagoger og sosu-assistenter skal bruge en masse tid på at registrere alt muligt, fordi det er tid, der går fra børn og ældre. Derfor er afbureaukratisering den måde, vi kan spare penge og få en bedre service på, siger Rigge Nørmark.

Fortsætter du som byrådskandidat og bestyrelsesmedlem?

- Sagen er ikke behandlet i hovedbestyrelsen, så jeg ved ikke, hvor jeg står. Min opfattelse er, at der ikke har været konsensus om, at jeg skal ekskluderes. Jeg har det sådan, at jeg ikke har gjort noget forkert. I den konstituering, Liberal Alliance har lavet før jeg blev valgt, står der, at LA vil acceptere en skattestigning, hvis alt andet er umuligt. Jeg synes ikke, at jeg skal sige undskyld og gå min vej, siger Rigge Nørmark, der fortæller, at hun er blevet kontaktet af både medlemmer og borgere udenfor partiet, som bakker hendes beslutning op.