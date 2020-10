- Jeg vil altid se mig selv som iværksætter

Vallensbæk: Gapacity ved Henrik Nielsen var vinderen af Iværksætterpris 2020, ved Erhvervssammenslutningens prisuddeling i Vallensbæk for nylig.

- Det er et skulderklap, det er der ingen tvivl om. Det var meget overraskende, og jeg håber, at I også til næste år kan finde nogle dygtige iværksættere til at modtage prisen," siger Henrik Nielsen.