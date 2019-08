Se billedserie Niclas Bekker Poulsen (tv.) er ikke længere ene mand bag Bekkers Kaffebar. Peter Weiss har nemlig købt sig ind. Foto: Kim Rasmussen

- Jeg har aldrig arbejdet så meget, tjent så lidt og været så glad

Sydkysten - 21. august 2019 kl. 08:54 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden sprang Niclas Bekker Poulsen ud i kaffebarslivet, som er meget lokalt forankret. Det betyder blandt andet en meget åben og spørgende linje på de sociale medier.

- Jeg har aldrig arbejdet så meget, tjent så lidt og været så glad.

Så kontant er udmeldingen fra Niclas Bekker Poulsen, når han gør status over det første år som indehaver af kaffebaren i Tune.

Her manglede der i hans øjne et sted at høre musik og drikke kaffe eller øl, og samtidigt ville han føre sin gamle drøm om at åbne en café ud i livet.

Og siden har han med arbejdsdage på 12-14 timer ikke ligget på den lade side. Han har satset både pension og opsparing på kaffebaren, og nu har han også fået en kompagnon med på vognen. Lige fra begyndelsen kom Peter Weiss, der har kendt Niclas Bekker Poulsen i mange år, oftere og oftere i kaffebaren og kunne se potentialet. Så blev han afløser, siden fuldtidsansat, og nu har han købt sig ind.

At drive en café i en trods alt relativt lille by som Tune kræver et stort lokalt engagement og lydhørhed. Langt størstedelen af publikum er lokalt, og det er ikke strøgkunder, caféen lever af, men folk, der bevidst lægger vejen forbi. Desuden er caféen ved at få flere og flere bryllupper, dåb, fødselsdage, studentergilder og julefrokoster. Konceptet med livemusik hver fredag holder han fast i, og her har Niclas Bekker Poulsen blandt andet lært, at det ikke nødvendigvis er en fordel at have mange udenbys gæster - for de tager nemlig bilen hjem, og det kan man se på aftenens indtjening.

Sociale medier vigtige Den lokale forankring og lydhørhed skinner også igennem på de sociale medier. Her har caféen bevidst valgt en meget åben og inddragende linje på de sociale medier. For eksempel har Niclas Bekker Poulsen spurgt folk om, hvornår de kunne tænke sig at have banko. Det blev foreslået at lave det på en lørdag, men her stod indtjeningen ikke mål med præmierne, og derfor blev det droppet igen. Og hvis noget ikke går helt som ønsket, skriver de også det.

- Vi skriver, hvis fællesspisningen i går ikke sad lige skabet, for hvis vi først mister tilliden hos de lokale, går det galt, siger Niclas Bekker Poulsen.

Det er dog de positive oplevelser, der vejer tungest, fortæller Peter Weiss:

- Det er glade mennesker, der kommer herned, og det giver en motivation, der er svær at forklare, når folk går herfra og krammer en og siger »ej, hvor det har været godt,« siger Peter Weiss.

Har købt kaffevogn De to har dog ikke planer om at hvile på laurbærrene, men har allerede planer for fremtiden.

Snart bliver der arbejdet hen imod at kunne ansætte folk i deltidsstillinger, så der er bedre mulighed for at planlægge - og ikke mindst at gøre det muligt at stå ved de lokale stationer i myldretiden eller være ude til selskaber med den kaffevogn, de netop har købt. Og sidst, men ikke mindst, glæder især Niclas Bekker Poulsen sig til snart at kunne tjene penge, når han går på arbejde:

- De fleste fra branchen siger, at man skal give det to år. Hvis det fortsætter sådan her, kan jeg begynde at give mig selv løn til oktober.