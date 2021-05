- Jeg går benhårdt efter borgmesterposten

- Jeg stiller op som spidskandidat for Radikale Venstre og går benhårdt efter borgmesterposten, nå Ok måske er det 30-40 år siden, at de radikale senest har haft en plads i byrådet, men drømme er det stof vi er gjort af. En plads eller to til Radikale, vil helt klart også være en bedrift. Der er brug for radikale stemmer og radikalt værdisæt i det fortsatte arbejde for Ishøjs fremtid, forklarer borgmesterkandidaten.