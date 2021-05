Johan Høgh Sørensen, Toolworld.dk. PR-Foto: Vallensbæk Kommune Foto: Poul Hansnaes Gildbro Fotostudie

Sydkysten - 15. maj 2021

Vallensbæk: Johan Høgh Sørensen har ikke langt til arbejde - han skal nemlig bare ned i den anden ende af sit hus i Vallensbæk, hvor hans virksomhed Toolworld.dk holder til og har gjort det i 20 år.

- Jeg fik fat i tre databøger, og så lavede jeg en hjemmeside. Det var den første hjemmeside, vi havde i mange år. Den havde jeg selv bygget, og her solgte vi så værktøj fra. Vi startede med at have lettilgængelige og simple produkter. Efterhånden som den tekniske kompetence voksede hos os, begyndte vi også at sælge mere komplicerede produkter, fortæller Johan om Toolworlds start og udvikling.

Hos Toolworld handler både privat- og erhvervskunder, og for Johan er den tætte kundekontakt og det alsidige sortiment kernen i virksomheden.

- Vi ved rigtig meget om værktøj generelt, og så har vi et stort sortiment, som typisk er større, end det du finder i byggemarkederne. Men vi har for eksempel også et stort sortiment af gulvvaskemaskiner. Vi sælger blandt andet helt unikke gulvvaskemaskiner med ergonomiske fordele, som gør, at de i flere kommuner bliver brugt til skånejob, fortæller Johan og fortsætter:

- Vi går langt for kunderne. Vi har et meget meget tæt samarbejde med dem. Hvis vi sælger en gulvvaskemaskine, er det også mig, der kommer ud og servicerer den. Og så kan det jo være, de har brug for hjælp til andre ting eller har spørgsmål, jeg kan hjælpe med at svare på.

En snoet vej til en virksomhed med vokseværk

På Toolworld.dk møder man mange forskellige produkter og professionelle brands, og Toolworld er blandt andet en af Sjællands helt store forhandlere af mærket Kärcher, som er verdens førende udbyder af rengøringsteknologi. Men vejen dertil var ikke helt lige, fortæller Johan:

- Jeg kan huske, at vi for mange år siden havde et lille restparti af nogle små Kärcher-højtryksrensere. Da de var solgt, kontaktede Kärcher os for at etablere et samarbejde. Ved det første møde med Kärchers salgskonsulent sad vi ude i køkkenet og fik en kop kaffe, og konsulenten brugte sukker i kaffen. Det bruger jeg ikke, så jeg gav ham bare noget, jeg fandt inde i skabet. Det var så ikke sukker, men salt. Efter mødet takkede han af og gik altså derfra med stor skepsis. Han troede slet ikke på Toolworld og vores webshop efter det møde og den oplevelse.

Johan har ikke byttet sukker ud med salt siden, og når potentielle kunder får den kop kaffe, de ønsker, har det vist sig, at flere af dem bider på. Virksomheden i Vallensbæk har i den grad fået vokseværk siden begyndelsen for 20 år siden.

- Vi har oplevet en positiv effekt af corona, og det gør også, at vi vokser. Vi kan konstatere, at maskinerne fylder en del her i lokalet - vi har lidt svært ved at være her. Og så går vi og pusler lidt med at åbne shops i Sverige og Norge for at udvide lidt, siger Johan Høgh Sørensen.