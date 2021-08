Se billedserie Sundhedsstyrelsens direktø, Søren Brostrøm, vaccinerede fredag eftermiddag i moskeen i Ishøj. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

- God historie at være vaccineret af ham

Sydkysten - 27. august 2021 kl. 18:55 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj: Jeg mærkede ikke noget, forklarede Hiayet Hatipoglu kort efter han havde fået sin vaccine på pop up-vaccinestedet i Ishøj Kulturhus og Moske.

Vaccinatøren var ingen ringere end Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, som havde taget turen til Ishøj for at få flere til at blive vaccineret.

- Det er vigtigt. Ingen tvivl om, at den vigtigste prioritet fra Sundhedsstyrelsen lige nu er, at få flere vaccineret. Vi er på 85 procent lige nu, men vi skal gerne op på 90. Og det kommer vi også, forklarer Søren Brostrøm.

Flere var mødt op for at få vaccinen. En af dem var polske Tomas Szmuc, og han følte det var en ære, at blive vaccineret af Søren Brostrøm:

- Det er godt han kommer. Han repræsenterer det højeste niveau, og det giver en sikkerhed. Jeg får vaccinen for min datters skyld. Hun er mere sikker, hvis jeg bliver vaccineret, forklarede han.

Søren Brostrøms fremmøde fik folk ud af busken, hvilket man kunne høre på Andreas Bonde:

- Jeg blev tagget i et opslag i går, hvor der stod at han kom. Så skal jeg være ærlig, var jeg nok ikke kommet af sted, hvis ikke det var fordi, det var Søren Brostrøm, forklarede han og fortsatte:

- Det er en lidt sjov historie, at kunne fortælle, at det er ham, man er blevet vaccineret af, lød det fra Andreas Bonde, som også kunne berette, at Søren Brostrøm var ferm med en nål.

Mellem syv og otte personer fik vaccinen i Kulturhuset. En enkelt ældre dame var kommet ind, men fortrød på grund af nåleskræk, på trods af, at Søren Brostrøm forklarede, at han er blandt landets bedste til at stikke.

Ishøj Kommune ligger lavt i andelen af vaccinerede.

Mellem 60 og 70 procent er begyndt på vaccinationerne, og der var da også mødt modstandere mod vacciner op udenfor moskeen. Søren Brostrøm forklarede sig stille og roligt og gik upåvirket ind for at udføre sit arbejde.

- Der er tre grupper, som vi skal have flere til at blive vaccineret indenfor. Det er blandt de 12 til 15-årige, de 20 til 30-årige og i byområder, hvor mange har minoritetsbaggrund, forklarede Søren Brostrøm, som kunne oplyse, at han også skulle forbi Next Gymnasium efterfølgende, hvor flere unge mennesker ventede.

Det var Ishøj Kommune, som havde inviteret Søren Brostrøm forbi, og borgmester Ole Bjørstorp forklarede, at det netop var disse grupper, man forsøger at få fat i:

- Vi skal have mange flere to-sprogede og unge til at blive vaccineret. Derfor spurgte vi om han ville komme. Det er for at vise, at det er vigtigt at alle bliver vaccineret, lød det fra borgmesteren.

Bestyrelsesformanden for Ishøj Kulturhus og Moske var også glade for at kunne hjælpe:

- Det er godt, vi bliver vaccineret, så vi kan blive fri for den her sygdom, forklarede han.

Efter godt en halv times tid tog Søren Brostrøm videre til Next.