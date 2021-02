Efter et dyk er afgangskaraktererne igen høje i Vallensbæk Kommune. Men S og DF mener ikke, at afgangskaraktererne for 2020 kan sammenlignes med tidligere tiders. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: - Et reklamefremstød på en billig baggrund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Et reklamefremstød på en billig baggrund

Sydkysten - 03. februar 2021 kl. 14:04 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Resultaterne i Vallensbæks skoler var sidste år så gode, at kommunen igen befandt sig blandt landets 25 procent bedste, når det kommer til folkeskolernes afgangseksamen - hvilket er kommunens målsætning.

- Vi ligger på en 19. plads blandt landets kommuner, lød det fra Ricky van Overeem, formand for børne- og kulturudvalget, da han orienterede om skoleområdets nøgletal for 2019 til 2020.

Både borgmesteren og Ricky Van Overeem forklarede, at man er stolte af det resultat.

Men i kommunalbestyrelsens opposition, mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke, at der er noget at fejre; for kan man fejre en sejr, hvor resultatet ikke er nået på samme måde som alle andre år?

På grund af coronaen blev folkeskolernes afgangseksamen aflyst, og årskaraktererne blev gjort til eksamenskarakter:

- I misbruger det på den måde, I italesætter det på, lød det fra Søren Wiborg, socialdemokraternes gruppeformand og forklarede:

- Der har været maksimalt politisk pres på skolerne, fordi de et par år har underpræsteret. Denne gang har Vallensbæk evalueret sig selv... Skolerne har evalueret sig selv, forklarer han og henviser til, at det på den måde er skolerne og lærerne selv, der har givet de karakterer, som man måler sig på, hvilket han ikke mener, giver et retmæssigt resultat.

- Jeg ser gerne, at I holder benene på jorden, løs Søren Wiborgs opfordring til de konservative, som han mener, har haft for travlt med at fejre, at man efter et dyk i 2019, igen ramte indenfor målsætningen.

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti bakkede Søren Wiborg op:

- Det vi fik præsenteret fra Ricky Van Overeem var et reklamefremstød på en billig baggrund. Men det korte af det lange er, at man ikke kan sammenligne det her med de øvrige år, lød det fra DF'eren.

- Det her år må stå som en parentes. Hvis resultaterne ikke var kørt frem med piber og trommer havde vi ikke haft behov for at sætte det her punkt på dagsordenen, forklarede Kenneth Kristensen Berth.

- Det skræmmer mig Ikke overraskende var kommunalbestyrelsens konservative flertalsgruppe ikke enige med oppositionen.

- Det der ikke er svært, er at sammenligne os med landets øvrige kommuner. Deres resultater er fremkommet på samme måde, forklarede Ricky Van Overeem, som ikke havde meget til overs for beskyldningerne:

- Det skræmmer mig, at den holdning bliver fremsat af begge. At resultatet ikke er ordentligt... Jeg tror fuldt og fast på, at vi kan stole på det lærerne gør, forklarede han. henviste til, at de gennemsnitlige eksamenskarakterer normalt ligger under 0,1 karakter fra årskaraktererne

Borgmesteren var heller ikke imponeret over udtalelserne:

- Jeg er rystet over de beskyldninger, der bliver fremsat. Det er blandt andet min søn, du snakker om her. Det her er ikke en parentes. Det er vores unge mennesker, vi snakker om. At tro, at vi kan ringe ned og bede om høje karakterer. Der er stor forskel på, hvordan vi ser det faglige arbejde i Vallensbæk. Jeg bakker 100 procent op om Ricky Van Overeems gennemgang, lød det fra Henrik Rasmussen og understregede, at han er stolt af resultatet.

S og DF stod alligevel fast, og på trods af at sagen var en ren orienteringssag, valgte de to partier at stemme mod og indgive en mindretalsudtalelse.

- Jeg synes, man har forsøgt at brande sig på et usikkert grundlag og sammenlignet æbler og pærer. Jeg har ikke beskyldt nogen for at orkestrere det, men man kunne påvirke, hvis man havde ond vilje. Det er derfor eksamen er så vigtig, fordi man får en objektiv nøgtern vurdering af eleven, forklarede Kenneth Kristensen Berth.

Efter lidt snakken frem og tilbage i kommunalbestyrelsen, hvor flere lod sig distrahere af noget håndbold, stemte de konservative for orienteringen, som også blev vedtaget med stemmerne otte mod syv.