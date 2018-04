- En baby er skabt til at blive båret

- En baby er skabt til at blive båret og har fra tidernes morgen været vant til at klynge sig fast på mor. Vikler er bæreredskaber til at bære baby i, så de sidder tæt på mor,og får nærhed og tryghed ved at høre hendes hjerteslag og se hendes ansigt, forklarer Louise Kaas Mortensen.

Louise har båret sin næsten 2-årige datter siden fødslen og har en masse viden og erfaring, som hun brænder for at dele med andre. Hun har taget en uddannelse til bærekonsulent for at hjælpe gravide og mødre med at give deres baby en god start på livet med babybæring. Louise demonstrerer fire forskellige bæreredskaber og har forskellige vikler med. Der er mulighed for at stille spørgsmål og prøve.