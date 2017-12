Se billedserie Jon Islandi og Ida Marie Jans drømte om at skabe noget, som familien kunne være sammen om. Derfor åbnede de for godt et år siden egen dyrlægeklinik på Greve Strandvej. Fra årsskiftet er de klar til at tage det næste store skridt, når Ida Marie Jans bliver fuldtidsansat i klinikken. Her på billedet ses parret sammen med klinikhunden Darwin. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: - Det har været alt, hvad vi turde håbe på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Det har været alt, hvad vi turde håbe på

Sydkysten - 26. december 2017 kl. 16:15 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et opgør med hamsterhjulet. Sådan lød overskriften, da ægteparret Jon Islandi og Ida Marie Jans sammen med deres tre børn kastede sig ud i et nyt projekt. For godt et år siden sagde familien farvel til de velkendte og faste rammer for at begynde en ny tilværelse som selvstændige med egen dyrlægeklinik tæt på hjemmet i Greve. Drømmen var at skabe en hverdag i lokalområdet med mere tid til hinanden og med et fælles projekt, som familien var sammen om.

I denne måned kunne familien så fejre, at klinikken - og deres nye tilværelse - fyldte et år. Et år, som ifølge Jon Islandi og Ida Marie Jans har overgået forventningerne.

- Det har været alt, hvad vi turde håbe på - og mere til. Vi er blevet taget virkelig godt imod, fortæller Jon Islandi, der, før han blev selvstændig, havde arbejdet på forskellige klinikker i København og på Frederiksberg.

"Vores eget" Parret fortæller, at de hurtigere end forventet fik mange faste kunder, som har været glade for deres koncept, der går ud på at være en lille, lokalt funderet dyrlægeklinik.

Også på hjemmefronten har Jon Islandi og Ida Marie Jans fået opfyldt mange af de ønsker, som de havde, fortæller de. Børnene, Willum på 13 år, Frej på 10 år og Livia på 9 år, kan komme forbi klinikken efter skole, hvis de har lyst, og de er med til at bestemme, hvilke varer der skal stå på hylderne.

- Det fylder meget derhjemme, men på en god måde, synes jeg, siger Ida Marie Jans, som fortæller, at forældrenes forhold til børnene er blevet tættere.

- Det har givet mere tid og fleksibilitet. Og så har man en følelse af, at man gør det for sig selv. Man føler ikke, at man går på arbejde for at skrabe penge sammen, så man kan betale regningerne. Det er et projekt - et familieprojekt, siger hun, mens Jon Islandi fortæller, at børnene også har givet udtryk for en følelse af ejerskab for klinikken.

- Man kan mærke på dem, at de har en anden stolthed, fordi vi har "vores eget", siger han.

Med friheden følger også et ekstra ansvar, og ægteparret lægger ikke skjul på, at det kan være svært - især for Jon - at lægge arbejdet helt fra sig efter lukketid. Det kan godt give nogle udfordringer med familielivet og den daglige logistik, fortæller Ida.

- Du ved aldrig, hvem der træder ind ad døren fem minutter i 16.00, og det er svært at lukke døren, hvis nogen står med en akut syg hund. Det kan godt give nogle udfordringer, men det er ikke noget, som har været til kæmpe gene. Her må jeg træde til - men det er klart, at hvis jeg ikke kunne det, var vi lidt på den, siger hun.

Et nyt sats Den 1. januar er familien klar til at tage det næste store skridt på vejen mod at føre drømmen ud livet. Her bliver Ida nemlig fuldtidsansat i klinikken, hvor hun i første omgang skal stå for den daglige drift.

- Det er lidt af et sats, fordi det er to lønninger, som vi skal dække - men det er bare det, vi gerne vil, så vi satser på, at det kan lade sig gøre, fortæller Ida Marie Jans, som er uddannet biolog med speciale i dyrefysiologi og tidligere har arbejdet som produktchef.

Hun håber på at bringe sin erfaring i spil ved at udvikle nye koncepter og tiltag i klinikken. For eksempel har parret talt om at starte webshop og om at lave startkurser til nye hundeejere.

- Jeg synes, at sådan noget som hundetræning, psykologi og hundeadfærd er spændende, siger Ida Marie Jans, der netop har været igennem et forløb med familiens nye klinikhund Darwin, en miniature amerikansk hyrdehund.

Har man lyst til at læse mere om dyrlægeklinikken, kan man besøge www.islandi.dk eller følge klinikken på Facebook.