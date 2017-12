Se billedserie 72-årige Else Marie Eg fra Ishøj har fokus på at modvirke ensomhed i sit frivillige arbejde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

- Det er vigtigt at få fat i de ældre, der sidder alene

Sydkysten - 30. december 2017 kl. 15:07 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går en rød tråd gennem de frivillige initiativer, som 72-årige Else Marie Eg har valgt at kaste sig ud i. Hun startede tilbuddet "Hospitalsvenner" op i Ishøj 2012, og for tre et halvt år siden igangsatte hun "Spisevenner på cafébesøg" op. Hvad enten det drejer sig om at ledsage en ældre til kontrol eller en undersøgelse på hospitalet eller skabe en caféramme, hvor ældre kan mødes over et måltid mad eller en kop kaffe, så handler de to tilbud overordnet om at modvirke ensomhed blandt ældre.

- Vi ved, at med alderen kommer der skavanker til i form af sygdom, og man mister sine kære, og ens netværk forandrer sig. Sådan er livet, men man kan danne sig et nyt netværk, som kan modvirke ensomhed, og nogle gange skal man have hjælp til det, fortæller Else Marie Eg.

I november modtog hun Ishøj Kommunes ældrepris 2017 for sit frivillige engagement, som udover de nævnte initiativer, hvor hun nu er koordinator, også tæller frivilligt arbejde i Ældresagen, både i bestyrelsen og som socialpolitisk kontaktperson.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at der er nogen, der sætter pris på det, jeg laver, men der er også rigtig mange andre i Ishøj, der gør en indsats for at være frivillig, så det er en lidt ydmyg tilgang til det, siger hun.

Else Marie Eg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med ældreområdet i 30 år. Det er netop denne erfaring, som Else Marie Eg gerne ville fortsætte med at gøre brug af i frivillig-regi, efter at hun i 2008 valgte at gå på pension.

- Jeg synes, det handler om, at de ældre skal have mulighed for at bestemme så meget som muligt, selv om de skal have hjælp fra kommunen eller kan selv, og det er vigtigt at få fat i de ældre, der sidder alene, siger hun og peger på den livskvalitet, der ligger i at komme ud og mødes med andre.

- Det ligger også i tråd med den værdighedspolitik, der er lavet i kommunen, og der har vi alle en opgave i at støtte op om, at folk får mulighed for at komme ud blandt andre mennesker og opleve noget, siger hun.

Vokseværk Siden Else Marie Eg for tre et halvt år siden startede tilbuddet "Spisevenner på cafebesøg" op i Ishøj, er tilbuddet vokset til fem cafeer i Ishøj, hvor de fleste én gang om ugen inviterer ældre til at mødes og spise sammen.

Stederne tæller Glashuset på Østergården, Kulturhuset i Vejleåparken, "Cafe Tranestuen" på Vejledalen, Konfirmandstuen i Torslunde og "Cafe Åkanden" på Vejlebrovej. Det er Ældresagen og Ældres Netværk i Ishøj, der står bag cafearrangementerne, som har fire til seks frivillige hvert sted med Else Marie Eg som den overordnede koordinator. Hun er stolt over den måde, som tilbuddet er vokset på:

- Det har været så dejligt, og vi har nogle fantastisk gode frivillige til at få det til at køre, siger Else Marie Eg og uddyber, hvad det betyder for hende at lave frivilligt arbejde:

- Det giver en glæde ved at se, at det nytter noget, at der er nogen, der får noget ud af det og sætter pris på, at de har fået en større livskvalitet.

Modsat "Spisevenner på cafebesøg" er det ikke gået helt så hurtigt med at engagere frivillige til at være hospitalsvenner, forklarer Else Marie Eg.

-Vi er fem frivillige med mig. Det er også derfor, at vi hele tiden efterlyser flere frivillige, fordi vi får flere henvendelser, end vi kan efterkomme, siger hun og tilføjer:

- Der skal ikke være nogen alder på, hvornår du skal passe dig selv.