27. oktober 2020

Godt nok kører han Tesla, men det klimavenlige aspekt af bilen blev mandag formiddag smidt ud i det vand, Marc Genning forberedte sig på at hoppe i.

- Jeg har den stående i "camp-mode", så der er varmen skruet helt op, maksimal sædevarme og håndklædet over, bemærkede han med en blanding af selvsikkerhed og tiltagende nervøsitet overfor de to kollegaer, der ligeledes kiggede ud på det omkring 13 grader varme/kolde vand i Køge Bugt.

Efterhånden er det blevet en tradition, at politikerne i Greve Byråd indleder vinterbadesæsonen ved selv at hoppe i vandet fra vinterbadebroen i Greve Marina. Foruden Marc Genning havde havde borgmester Pernille Beckmann og partifælle Claus Jensen trukket i badetøjet til årets indvielse. Trods halv-paniske telefonopkald lykkes det dem ikke at lokke flere politikere til.

Så de tre var de eneste, der iført badetøj stod klar til at modtage det kolde gys.

- Ej, det er for dumt det her, sagde Marc Genning som det sidste, inden han tog mod til sig og sprang i vandet.

Godt 20 sekunder holdt Marc Genning til det kolde vand, mens både Pernille Beckmann og Claus Jensen trak den godt ti sekunder længere.

De små nåle

- Så slemt var det ikke, konkluderede Pernille Beckmann med udslåede arme til trods for, at Marc Genning et øjeblik forinden konstaterede, at han foretrak at leve kortere tid med en varm krop end længe med en kold.

- Det kolde gys i starten er problemet. Derefter bliver det egentlig helt rart, sagde Claus Jensen, da han som sidste mand kom op af vandet.

- Skal vi i igen?

Det skulle de trods det bastante udsagn fra Marc Genning. Modsat de andre fulgte han ikke de officielle vinterbaderåd og gik langsomt ned i vandet. Han tog den springet fra badebroen ud i Køge Bugt.

- Man mærker virkelig kulden som små nåle, når man hopper i, konstaterede han efterfølgende.

Claus Jensen, der tog en mere rolig tilgang og gik ned i vandet, følte sig mere forfrisket end udsat for en omgang quick-akupunktur.

- Man bliver vækket af vandet. Det gav et frisk pust at mærke det kolde vand, sagde han, da han havde fået badetøjet af og lidt varme tilbage i kroppen.

De tre politikere tog det kolde gys for at markere, at vinterbadesæsonen er åben. Til formålet er der i Greve Marina installeret en badebro og for medlemmer af Vinterbaderne Greve Marina en sauna til at få varmen igen.

De tre politikere måtte omvendt vende snuden hjemad for at få varmen.

- Jeg skal i hvert fald hjem og i et varmt bad, sagde Pernille Bechmann, da hun gik mod sin bil. Hun sluttede dog af med en ildevarslende hilsen til de to andre.

- Vi gør det igen næste år!