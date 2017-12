Se billedserie En af de meget særlige ting hos Deko by Lind i Waves er den indiske tuk-tuk, som er lavet om til en bar og koster 10.000 kroner. En tuk-tuk er et trehjulet motorkøretøj, der bruges som taxa. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Sydkysten - 09. december 2017 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Rustningen Svend hilser kunderne velkommen ved indgangen til Deko by Lind i Waves. Her finder man også en indisk tuk-tuk, der er lavet om til en bar, og alt hvad hjertet ellers kan begære af brugskunst og anderledes ting til hjemmet.

- Vi køber så lidt som muligt fra danske leverandører, for det kan alle. Det er sjovere at køre ned igennem Europa og sige: Hov, den her ser sjov ud - den prøver vi, fortæller indehaver Bettina Lind og tilføjer:

- Det er aldrig til at vide, hvad vi har.

Bettina Lind og hendes mand, Kenneth Lind, åbnede deres første butik i 2015 i Ringsted tæt på hjemmet i Kværkeby, hvor de bor sammen med deres fire børn. Allerede dengang havde de en loyal kundeskare, som kendte dem fra kræmmermarkeder over hele landet. Også i storkøbenhavnsområdet har Deko by Lind mange trofaste kunder, og det var baggrunden for, at ægteparret valgte at åbne deres nye butik i shoppingcentret Waves i Hundige.

Butikken er en del mindre end den, som ligger i Ringsted, men konceptet er langt hen ad vejen det samme, forklarer Bettina Lind.

- Der er nogle ting, som vi kun har en af, og her er det min vurdering, om det er en københavnerting, eller om vi skal til Ringsted, siger hun.

Nødt til at slå til Netop de unikke varer går Bettina Lind meget op i, men det betyder også, at man skal være hurtig som kunde, fortæller hun.

- Man er nødt til at slå til nu, hvis man vil være sikker på at få det, man vil have, siger indehaveren, der sammen med sin mand kører mange ture ned igennem Europa for at finde nye, spændende varer.

Sommeren er deres højsæson på grund af de mange kræmmermarkeder, og her tager de afsted op til en gang om ugen. Selv på familiens sommerferie i Kroatien måtte de rundt og kigge lidt efter nye fund til butikken.

Varerne skal gerne ramme bredt, hvad angår stil og prisklasse, men Bettina Lind lægger vægt på, at der også er nogle ting, som appellerer til mændene.

- Jeg elsker, at mændene kommer ind og shopper her, i stedet for at de altid skal ønske sig strømper og underbukser i julegave. Derfor har vi for eksempel vores retro-område med BMW, Volkswagen og Harley, og i Ringsted har vi også en afdeling med våben, siger Bettina Lind.

Alting er til salg Indehaveren understreger, at alt i butikken er til salg, men der er dog en enkelt ting, som har en vis affektionsværdi for hende. Det er rustningen, som de har haft siden begyndelsen, og som de har givet navnet Svend. Han står både i Ringsted og Hundige, og han er efterhånden blevet et varemærke for butikken.

- Vi har egentlig snakket om, om vi skulle sige, at han ikke er til salg som den eneste ting i butikken. Han har jo fulgt os altid, siger Bettina Lind.