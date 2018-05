- Der var brandbiler alle vegne

Flere Greve-borgere har i de tidlige morgentimer og i løbet af formiddagen været forbi Greve Strandkro for at se på skaderne efter nattens brand. En af dem er 53-årige Dorte Helmundt, der bor skråt over for Greve Strandkro.

- Af en eller anden mærkværdig årsag stod jeg op ved 05-tiden og gik ud for at ryge en cigaret, og så kunne jeg bare se, at der var en masse røg, og så gik jeg ind og vækkede min mand. Vi gik en tur herover, og så kunne vi jo se, at der var brandbiler alle vegne, og så gik vi bagom ned til stranden for at se, hvad det var, og så kunne vi bare se, at det hele stod i flammer, siger Dorte Helmundt.