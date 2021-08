- Den rigtige beslutning

Socialdemokratiets gruppeformand, John T. Olsen, har sammen med oppositionspartierne i Greve Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti presset på for, at et samlet flertal skulle politianmelde den afskedigede kommunaldirektør Claus Thykjær.

Det har borgmester Pernille Beckmann afvist, men på et ekstraordinært byrådsmøde her til aften har byrådet alligevel besluttet at politianmelde ham.