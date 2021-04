Anne Marie Lyduch (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Greve, mener, at mange af restriktionerne er uforståelige. Samtidig roser hun klubbene for deres kreativitet. Arkivfoto

Artiklen: - Danskerne skal ud at møde mennesker og bevæge sig

Hvorfor må man ikke stå to til fire spillere på en badmintonbane, som er adskilt af et net, så deltagerne holder god afstand. Sådan spørger Anne Marie Lyduch (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Greve.

Badmintonsporten er en af de sportsgrene, der er hårdest ramt af coronarestriktionerne, fordi det er svært at spille udenfor modsat andre idrætsgrene, som er ved at åbne for aktiviteter.