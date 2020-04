- Civilsamfundet viser sin styrke

Der har de skabt et overblik over, hvad der findes af frivillige initiativer under coronaudbruddet - i øvrigt i tæt samarbejde med Greve Kommune.

Der er en række muligheder for borgere, der kan få hjælp af frivillige. Patientforeninger holder telefonrådgivninger - specielt til borgere, der er udsatte.

- Psykisk sårbare kan have det hårdt i disse tider. Nogle er for eksempel angstramte. Derfor er der frivillige, som arrangerer digital fællessang, og der er tiltag til dem, der savner nogen af tale med, siger Nicoline Alletorp.

Frivilligcentret vil gerne høre fra borgere, som har kendskab til noget lokalt, som man kan samles om. Derfor kan man skrive til kontor@fcgreve.dk, hvis man kan hjælpe med oplysninger. En oversigt over de lokale frivillige initiativer kan findes på Frivilligcentrets hjemmeside fcgreve.dk

- Har man overskud til at lave en frivillig indsats, kan man kontakte os, så vi kan matche med de behov og muligheder, som der er, siger Nicoline Alletorp.

Hun peger på, at det for eksempel kan handle om hjælpe til indkøb eller hundeluftning.

- Jeg oplever, at der er mange, som har været hurtige og sadlet om for at gøre, hvad de kan. Røde Kors har været hurtige til at lave telefonnetværk og fået 10000 frivillige på landsplan. Det er et godt billede på, at civilsamfundet virkelig hjælper til i denne tid, siger Nicoline Alletorp og peger på, at Frivilligcentret har fokus på Blixen og Hemingwayklubberne, som ikke kan mødes. Derfor arbejder Frivilligcentret på at skabe nogle digitale løsninger, så medlemmerne kan være sammen på afstand.

På Stop spild lokalt Greve, der frivilligt arbejder med at bekæmpe madspild, uddeles hver dag en nødpakke til de hårdest ramte familier i denne tid. Hvis man vil i betragtning, kan man læse mere på Facebooksiden 'Stop Spild Lokalt Greve,' hvor man blandt andet opfordres til at skrive en begrundelse for, hvorfor man skal vælges og oplyse, hvor stor husstanden er.

- Tusinde tak til alle vores fantastiske frivillige og støtten fra butikkerne, som alle er med til at gøre dette muligt. Sammen kan vi hjælpe en masse nødstedte familier, skriver Stop madspild lokalt Greve på sin Facebookside.