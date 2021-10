Vallensbæk Rådhus. Arkivfoto Foto: Vallensbæk Rådhus. Arkivfoto

- Budgettet kommer ikke til at afgøre valget

Økonomi. Vallensbæks budgetaftale blev andenbehandlet, og det blev en kort omgang, fordi der ikke er nogen penge at rykke med.

Sydkysten - 23. oktober 2021

Vallensbæk: Det er valgår, men det her budget kommer ikke til at afgøre noget, lyder det fra Martin Nilsson, som var Socialdemokraternes ordfører, da Søren Wiborg for en sjælden gangs skyld havde meldt fra til mødet.

Martin Nielson tog ordet efter borgmester Henrik Rasmussen havde præsenteret budgettet, gennemgået detaljerne, samt forklaret, hvordan man præsterede at holde serviceniveauet, fremrykkede byggeri af plejehjemspladser, samt udskød en række anlægsopgaver:

- Nogen vil sige, at det er det mindst ambitiøse budget nogensinde. Vi har kun fremskrevet på pris og løn - og foretaget tekniske korrektioner. Der er ikke kommet noget til politisk fra nogen sider af salen, lød det fra borgmesteren.

Martin Nielson peger på, at der i valgår ofte bliver delt gaver ud, men at partierne i kommunalbestyrelsen denne gang ikke har haft noget at arbejde med:

- Det har ikke været muligt denne gang. Det har været en hård politisk omgang - et nulsumspil. Vi kan godt se, at pengene ikke er der, siger han.

Nulsumsspillet henviser til, at hvis de skulle give penge til noget, så skulle der spares i serviceydelserne - og det ville ingen af de tre partier være med til. Men det lykkedes at undgå besparelser, hvilket glædede partierne:

- Det er syvende år i træk, hvor vi står i en situation, hvor vi ikke sparer på ældreområdet. Vi har i år ikke lavet nogen besparelser, og det kan vi sagtens være bekendte, lyder det fra Kenneth Kristensen Berth.

- Det er ikke det mest sexede budget, men i DF sætter vi stor pris på det, forklarer han.

Han hæfter sig også ved, at det har været nødvendigt at fremrykke en udvidelse af Højstruphave:

- I Byhaverne havde vi indarbejdet friplejeboliger. Det var en del af masterplanen for ældreplejen i kommunen. Men det satte planklagenævnet en stopper for, og det betyder at vi må fremrykke Højstruphave, og det gør vi jo med glæde, lød det fra Kenneth Kristensen Berth.

Begge nåede også at se fremad, og Martin Nilsson var fortrøstningsfuld i forhold til, at kommunen udvikler sig med flere boliger, og kommunalbestyrelsen fremover igen kan sætte penge af til forskellige politiske mærkesager.

Kenneth Kristensen Berth frygtede mere for fremtiden, da han mener, at de færreste af kommunens nye tilflyttere tilfører midler til kommunekassen, da han ikke mener, at kommunens lejlighedsbyggerier tiltrækker de ressourcestærke borgere, der kan løfte kommunens økonomi - en påstand, som både Socialdemokraterne og Konservative afviser.