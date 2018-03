Thomas Gottlieb og Peter Goth Engel er fra den 1. december 2017 gået sammen om at etablere firmaet Gottlieb+Partners A/S med base i blandt andet et kontor i ErhvervsCentret. Deres spidskompetence er at levere uafhængig ejendomsrådgivning, hvor de blandt andet analyserer og vurderer økonomi, drift, risici og afkastprofil for at sikre kunden en korrekt pris- og værdiansættelse og det mest optimale afkast. Pressefoto

- Alene kan man ingenting

Sydkysten - 03. marts 2018

Det nye ejendomsrådgiverfirma Gottlieb+Partners A/S er lige startet op med kontor i ErhvervsCentret i Greve. Greve: Firmaets spidskompetence er at udarbejde en optimal ejendomsstrategi for lejere, udlejere og ejere af store virksomheder især i 'det gyldne trekantsområde' omkranset af Tåstrup, Køge og Greve.

Tiden er god til at gøre forretning i området, vurderer de to partnere, der står bag Gottlieb+Partners.

De to ejendomsstrateger Thomas Gottlieb og Peter Goth Engel har gennem mange år beskæftiget sig med værdibaseret ejendomsrådgivning og arbejdet sammen i de sidste tre et halvt år. Peter har 40 års markedsindsigt blandt andet i kemi- og ejendomsbranchen og var egentlig lige ved at gå pension. Men så fik han et tilbud om at blive partner med Thomas i et nystartet firma - og det kunne han ikke modstå.

- Vi har valgt at etablere og drive virksomhed sammen. Vi ser et stort potentiale i at hjælpe store lager-, logistik- og industrivirksomheder med at udarbejde en optimal ejendomsstrategi med en køreplan for, hvordan de får størst mulig værdi ud af deres ejendom eller portefølje af ejendomme. Det er for eksempel ved at indgå i en sale-and-lease-back-aftale, fordi det frigiver kapital til drift, udvikling eller investering til anden side. Vi har begge et stort netværk inden for ejendomsbranchen, som vi med stor fordel kan trække på, fortæller Peter Goth Engel.

Thomas supplerer:

- Vi ligner ikke hinanden, og det er en fordel. Jeg er nok ballonen, mens Peter er snoren. Sammen kan vi skabe gode resultater for vores kunder, som vi allerede har fået en del af via vores kontakter inden for erhvervsejendomme, siger Thomas med et stort smil og fortsætter:

- Jeg ville ikke have gjort det uden en partner. Alene kan man ingenting. Men sammen kan man alt. Derfor sagde jeg mit gode job op og valgte at få kontor i ErhvervsCentret efter at have haft en god dialog med Greves erhvervs- og turistchef. Det er i lokalområdet, at der sker en masse ting nu. Særligt Greve er et 'hot spot' for lager-, logistik- og transportvirksomheder. De er interessante for os, og det er oplagt at drive forretning her, hvor vi er tæt på kunderne. Vi vil gerne udfordre dem til at kigge på deres bygningsmasse med et overordnet strategisk blik, understreger Thomas og overlader ordet til Peter:

- Strategisk ligger man godt i Greve. Det er lige ud til Danmarks mest trafikerede motorvej. Mange af de store lagertunge virksomheder er ved at vokse ud af deres rammer eller bor i utidssvarende bygninger. Dem vil vi gerne hjælpe, så de med afsæt i en solid research og velfunderet analyse finder frem til en intelligent, multifunktionsdygtig bygning, der præcis tilgodeser deres behov, krav og ønsker, fortæller Peter i det nyindrettede kontor i ErhvervsCentret med udsigt til et grønt engareal.

Indtil videre er det mest Thomas, der bruger kontoret i Greve, da han bor privat i Karlslunde, mens Peter arbejder fra et kontor i Hørsholm, hvor han bor.

De to makkere har allerede fået en masse rådgivningsopgaver inden for udlejning, salg og udvikling af erhvervsejendomme. Udvikling af butikscentre og boligudlejningsejendomme hører også med til kerneforretningen. Begge håber på, at de i nær fremtid vil få tilknyttet en mere fast skare af medarbejdere og flere samarbejdsaftaler.

- Vores hensigt er at samle kompetencer på kryds og tværs og håndplukke de bedste samarbejdspartnere fra vores netværk - fra projektudviklere, finanshuse og banker til entreprenører, arkitekter, jordbesiddere og kommuner, der strækker sig vidt og bredt i hele Danmark og udenfor landets grænser. Vores hensigt er at gå efter de lagertunge virksomheder og ruske dem lidt, fortæller Thomas.