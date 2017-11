- Man kan være nok så uenige med hinanden, men vi stiller allesammen op for at gøre det bedste for vores borgere, siger den unge førstegangskandidat for Dansk Folkeparti i Vallensbæk, Christian Bülow, om hærværket. Privatfoto

Hagekors og hitlerskæg: DF-kandidat har fået ødelagt valgplakater

Da han fik nys om hærværket, tog han ud for at klippe plakaterne ned, og han er både rasende, skuffet og ked af det over episoden.

- Selvom man bare kunne tænke, at de er nogle idioter, så rammer det jo en alligevel. Og så er det meget imod de demokratiske spilleregler. Man burde kunne løse den slags gennem dialog og åben samtale, siger Christian Bülow, som mener, at gerningsmændene burde bruge tiden på at gå i skole i stedet for at tegne på plakater.