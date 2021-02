Send til din ven. X Artiklen: Zig-zag kurs på kviktest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Zig-zag kurs på kviktest

Sydkysten debat - 09. februar 2021 kl. 05:41 Kontakt redaktionen

Claus Jensen

Formand: Skole &

børneudvalg

Greve Kommune

Venstre (V)

I starten af året kritiserede regeringen kommunerne for ikke at gøre brug af kviktest.

Her var Greve Kommune blandt de første som kunne tilbyde skoler og dagtilbud kviktest.

Det holdt dog kun to dage før en ny strategi kom på banen, og måtte stoppe kviktest af skoler/dagtilbud og mange timers administrativt arbejde.

Nu hvor 0.-4. klasserne skal tilbage i skole, er jeg bekymret for de sociale relationer børnene ikke har haft til deres venner i alt for lang tid. Som far til fire piger, kan jeg se mine børn har ændret adfærd i mens de har gået hjemme til trods for at de har hinanden. Jeg hører mange forældre har været maksimalt presset.

Særligt de familier der i forvejen var udsat har haft en svær tid, og jeg tænker at vi har et stort arbejde med de sociale relationer blandt børnene og særligt de udsatte børn. De har haft en svær tid, og har betalt en høj pris på de frirum en skole giver.

Derfor ærgrer det mig, at når regeringen endelig åbner op for indskolingen, at man ikke har en plan for kviktest af personale. Her sendes hele ansvaret til kommunerne, som allerede er presset på arbejde med Corona, til at sikre gennemførelse af kviktest på skolerne. Skolelærere skal bruge al deres tid på vores børn, og ikke på at lave kviktest på hinanden.

Et stor tak til Greve Kommunes personale som bruger meget tid på løsninger, for at kunne tilbyde kviktest af lærerne.