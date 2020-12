Send til din ven. X Artiklen: Udenomssnak og røgslør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udenomssnak og røgslør

Marc Genning

Formand for Plan- og Udviklingsudvalget

Jeg forsøgte den 2. december at stille et spørgsmål til John fra Socialdemokratiet. Jeg fik til min overraskelse ikke svar, men måtte i stedet læse at den nye borgmesterkandidat, mener jeg kaster med mudder og bidrager til politikerleden?

Gad vide om jeg ramte en øm tå, da der ikke var skyggen af et svar, men i stedet et politisk forsøg på at dreje historien og fjerne fokus. Jeg prøver igen. Kære John, hvem var det der argumenterede for at Socialdemokratiet ikke skulle føre jeres politik til referat? Hvorfor var det Socialdemokratiet ikke tidligere end efter høringen, råbte højt om at man ikke ønskede byggerier på strandvejen over 1½ plan, som postuleret i Sydkysten. Det er vel Socialdemokratiets ansvar at gøre borgerne opmærksomme på sin politik?

Jeg tillader mig at komme med et forslag. Tag aktivt stilling til de sager vi har på dagsorden, frem for at undlade, som man efterhånden mere er reglen end undtagelsen, hvilket også fremgår af referaterne. På denne måde, sender i et tydeligt signal om hvad Socialdemokratiet mener, både overfor borgerne, men også over for byrådskollegaer, da vi så har en chance for at lave politiske kompromiser.