Svar til Marc Genning

Debat: Jeg skriver det her læserbrev, fordi Greve borgere skal vide, hvad der helt præcist ligger til grund for de forslag, som Enhedslisten fremsatte på seneste Byrådsmøde, og som Marc Genning omtaler i sit læserbrev.

Vores forslag drejer sig ikke om at anvende vores politiske platform til at føre udenrigspolitik, men om at tage vare på Greve kommune og dens borgere - også i forhold til det, som sker uden for kommunens grænser - forslag som har direkte indflydelse for Greve.

I Enhedslisten Greve mener vi, at Greve kommunes skattekroner ikke, skal gå til indkøb af varer fra en stat med Apartheid tilstande (Israel). Derfor fremsatte vi forslag om en indkøbspolitik, der sikrede, at dette ikke skete.

Vi mener også, at syriske borgere, som arbejder og betaler skat i Greve, er en del af Greves fællesskab. De skal beskyttes ligesom alle andre borgere i Greve. Derfor ønskede vi i Enhedslisten, at vi som kommune skulle henvende os til ministeren med vores bekymring for de syriske flygtninges sikkerhed, da det kan koste dem livet at sende dem tilbage til Syrien på nuværende tidspunkt! P.t. har vi to familier i Greve, der ville kunne rammes. Det kan jeg - og det bør vi ikke lukke øjnene for.