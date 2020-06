Skræmmende læsning

DEBAT: Jeg håber alle der modtager avisen har læst indlæggene. Det er skræmmende og deprimerende læsning, i særdeleshed afsnittet borgmestre. Det er en klar bekræftelse på, at et forpligtende samarbejde har de to borgmestre aldrig helhjertet været interesseret i, eller der er manglende evner. Ønsket om skilsmissen er hverken fagligt eller økonomisk baseret. Såvel personalet som borgerne i særdeleshed kommer til at lide under skilsmissen, dels kommer en masse faglighed til at gå tabt, til stor utilfredshed for borgerne, ligesom det bliver væsentlig dyrere. Hvorfor har man ikke fremlagt et budget for at overbevise os borgere om at det bliver billigere? Nej, det kan man ikke, fordi der ikke er gennemarbejdet noget som helst, de to borgmestre arbejde i blinde, på tro og håb, og det kan ikke bruges til noget som helst. Ishøj og Vallensbæk er to meget små kommuner, alligevel smider man pengene ud af vinduet ved at have to kommunaldirektører, økonomichefer, personalechefer, driftschefer, socialchefer, lønningschefer osv. osv. osv. Ved så to små kommuner er det helt vildt at have to af hver. Samarbejdet ved kun en chef for hver område ville øge samarbejdet markant og til væsentlig mindre penge. Der laves hundredvis af delbudgetter, håber jeg, hvert år for hver kommune, som så lægges sammen til et total budget for hver kommune og det kan en kommunaldirektør sagtens klare og finde ud af, ligesom fordelingen, hvem skal betale hvad. Bogføringsmæssig er det overhovedet ingen problemer, personalet er veluddannet og har de fornødne bogføringssystemer. Den endelige godkendelse og ansvar af budgettet og fordelingen ligger selvfølgelig fortsat i byrådet. Den uansvarlighed og egoisme fra de to borgmestre bør flertallet, dels i byrådet som af befolkningen få gjort til skamme og derved få annulleret enhver tanke om skilsmisse. Historien fortæller os, at samarbejde øger velfærden og dermed et bedre og lykkelige liv. Til Ishøj og Vallensbæk borgere, vær med til, til gavn for os alle, at samarbejdet kommer til at bestå!