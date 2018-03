Skal vi købe villaer til flygtninge?

Men det betyder desværre ikke, at vi helt slipper for at modtage flygtninge. De skal selvfølgelig bo et sted, og det er jævnligt til politisk diskussion i Greve Byråd. Her er Venstres indstilling, som i øvrigt deles af et flertal af partierne, at vi skal opsætte midlertidige flygtningeboliger. Flygtninge skal jo kun opholde sig midlertidigt i Danmark, så derfor skal deres boliger være midlertidige.