Røgfri region

Sydkysten debat - 15. marts 2018 kl. 08:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at forhindre at vores unge mennesker begynder at ryge, bør vi gå nye veje.

De seneste år har mange kommuner tilbudt gratis rygestopkurser, og det er et godt tilbud til rygere, der ønsker at stoppe. Nu bør vi så fokusere på at ingen begynder at ryge, og vi skal begynde i folkeskolen. Folkeskolen bør være røgfri ved at gøre selve skoletiden røgfri og ikke kun et røgfrit skoleområde.

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk har besluttet en fælles rygestop-indsats for unge under overskriften "Bliv en vinder uden tobak". Målet er, at der i år 2030 er en helt tobaksfri generation af børn og unge. Vejen dertil går gennem målrettede indsatser mod rygning, snus og tyggetobak i både folkeskoler, på erhvervsskoler og i fritids- og foreningstilbud.

Dette eksempel bør kommunerne i Region Sjælland kopiere, så vi kan forhindre at vores børn og unge begynder at ryge.

John Wennerwald (S)

Regionsråds- og byrådsmedlem i Solrød