Opskriften på en fremsynet beskæftigelsesmodel

Sydkysten debat - 15. november 2020 kl. 10:00 Af Torben Hoffmann (V). Medlem af Greve Byråd Kontakt redaktionen

I denne uge annoncerede fire af Greves store logistikvirksomheder, at de, i Code of Care-regi, har valgt at formalisere et samarbejde om at skabe småjobs i transportbranchen til mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af fysiske eller sociale udfordringer.

Det er en model, jeg tror på, vi med fordel kan anvende i andre brancher. På den måde opnår vi en mere tidssvarende kobling mellem erhvervslivet, Code of Care Greve og kommunale aktører.

Indsatser af denne type er ikke uselviske eller et udtryk for erhvervslivets selvgodhed, de gavner de mennesker, der kommer i job og bliver en del af et fællesskab. Men de har også en væsentlig betydning og skaber værdi for virksomhederne parallelt med, at det giver erhvervslivet et bredere rekrutteringsgrundlag i almindelighed.

Vi skal hele tiden have en ambition om at søge nye måder at øge og udvikle beskæftigelsen på. Branchesamarbejder på tværs bør indgå i de initiativer, vi arbejder motiveret med.