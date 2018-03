Om Landsbyens værn

I forbindelse med den nyligt overståede valgkamp tog SF og LA initiativ til at valgmøde, hvor temaet var status og fremtid for kommunens landsbyer. Baggrunden for dette tema var, at i den kommunale hverdag er landsbyernes udvikling og vedligehold et næsten glemt emne. I den sidst vedtagne kommuneplan er der ganske vist nogle pæne og velmenende ord om at værne om landsbyernes særpræg. Men ord gør det ikke alene, der skal handling til. Ser man på Karlslunde landsby, vil det være helt oplagt f.eks. at begynde med en regulær indsats for udbedring af landsbyens veje og stræder. Rigtig mange steder er der store og dybe huller i asfalten. Cykling er en meget risikabel affære, tilsvarende skal man på en almindelig gåtur også være mere end påpasselig. Landsbyens fortove og hjørner er de fleste steder kørt i smadder af de 20-30 tons store lastbiler, der trods skiltning om en maks. vægt på 3500 kg. dagligt maser gennem byen. Der er brug for en solid indsats med udbedring og oprettelse - så hurtigt som muligt. Gør kommuneplanens ord til virkelighed.