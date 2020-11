Mere frit valg til ældre i Greve Kommune

Greve Kommune kommer over de næste år til at mangle plejehjemspladser.

Derfor har byrådet netop truffet beslutning om, at der skal etableres et nyt friplejehjem i Hundige. Det er en god og fornuftig beslutning. For med et friplejehjem får vi skabt yderligere valgmuligheder for kommunes ældre borgere.

Og i min verden giver det rigtig god mening. For vi lever jo vidt forskellige liv før vi kommer på plejehjem. Vi har forskellige ønsker og behov. Forskellige præferencer. Så hvorfor skulle vi alle ønske at leve det samme liv, når vi kommer på plejehjem? Vores forskelligheder stopper jo ikke, bare fordi vi kommer op i årene.

Desværre kunne Socialdemokraterne og Enhedslisten ikke bakke op om et nyt friplejehjem. De insisterede på, at det nye plejehjem skulle være kommunalt.

Det synes jeg er en skam. For det er ikke os 21 medlemmer af byrådet, der er bedst til at vælge, hvilke velfærdstilbud der er bedst for den enkelte Greve-borger. Det tror jeg på, at den enkelte borger bedst selv ved. Derfor er jeg stolt af, at Greve Kommune nu får et friplejehjem.