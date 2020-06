Lokalt ejet net

DEBAT: Hvilke fordele er det ved lokalt ejet netværk, frem for You-see eller Stofa ejet.

Borgerne kan bestemme hvilke udbydere af TV de vil have. Hvor store eller små TV pakker man ønsker og til en vis grad hvilke priser man vil betale. (selvfølgelig afhængig af hvad der udbydes)

Så får borgerne det You-sse eller Stofa udbyder, til de priser der passer dem, og hvis borgerne vil have noget andet, må Ishøj-borgerne krybe til parabolantenner eller mobile netværk.

Så det at borgerne ejer det lokale netværk, giver en masse frihed til at vælge og alle er velkommen i den lokale forening.

Selvfølgelig skal der være sikkerhed for at hvis den lokale ejer stopper, så skal der være lavet aftaler således at levering af internet samt TV kan fortsætte.