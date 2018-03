Kølelifte til døde børn

Når den største sorg rammer, og et spædbarn dør, er det vigtigt for forældrene at kunne tage sig tid til at sige ordentligt farvel. Her kommer en kølelift ind i billedet. Mange forældre til et dødt barn ønsker at kunne tage barnet med hjem fra hospitalet og sige farvel. På grund af forrådnelsesprocessen kan det blive problematisk at tage barnet med hjem. En babylift med køleelementer kan derfor give forældrene den fornødne tid til at kunne sige farvel til barnet på deres egen måde.